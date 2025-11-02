Prima pagină » Actualitate » Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare

Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie.

Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze prea tare pe cei care au credite ipotecare, întrucât nu există prea multe indicia că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată.

Creșterea din luna octombrie a fost relativ mica: de la 2,17% la 2,18% și, mai ales, nu există așteptări ca dobânzile să explodeze în următorii ani. Raliul din urmă cu doi ani, atunci când Euriborul a trecut de la valori negative la peste 4%, nu se va repeta pe termen mediu. Ba din contra, totul indică faptul urmează un ciclu relativ lung de stabilitate pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă, spune o analiză a publicației El Economista.

De asemenea, contractele futures pe Euribor nu arată semne de tensiune, iar perspectivele în ce privește modificările dobânzilor de către Banca Centrală Europeană pentru anii următori sunt foarte liniștitoare. Reuniunea de săptămâna aceasta a instituției a confirmat un scenariu de stabilitate, fără majorări de dobândă aflate la orizont.

Estimările analiștilor arată acum o perioadă de aproximativ doi ani fără modificări ale dobânzilor în zona euro, aceasta fiind o prognoză care se aliniază și cu percepția investitorilor. Contractele futures pe Euribor merg în aceeași direcție, anticipând un nivel de 2,17% la finalul anului 2027, practic același cu cel actual.

Dacă îngrijorarea privind Euriborul poate fi pusă pe pauză momentan, în special pentru cei cu credite în euro, sunt și peste 400.000 de români cu credite în lei plătesc rate mai mari de la 1 octombrie, după ce indicele dobânzii variabile ajunge la maximul istoric de 6,06%.

Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, a intrat în vigoare noul nivel al dobânzii de referință folosit pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, acordate după mai 2019, adică așa-numitul IRCC, care va atinge cel mai mare nivel înregistrat de la introducerea lui.

Această majorare va afecta direct aproximativ 400.000 de români care au astfel de credite. Conform datelor BNR, în jur de 300.000 sunt persoane cu credite ipotecare, chiar în programele Prima Casă și Noua Casă, iar peste 100.000 au contractat credite de consum legate de noul indice de referință.

