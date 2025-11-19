Prima pagină » Actualitate » Chemare la protest pentru susținerea reformei pensiilor a lui Bolojan: „Românii vor depturi egale, nu pensii speciale”. Când are loc

19 nov. 2025, 19:14, Actualitate
sursa foto: Mediafax

Mai multe organizații civice îi cheamă pe români, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, ca să protesteze împotriva pensiilor speciale și pentru aplicarea principiului contributivității în sistemul de pensii.

Astfel, comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează un protest în Piața Victoriei, sub sloganul Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Astfel de acțiuni vor avea loc și în Timișoara, Iași, Pitești și Arad.

Reforma propusă de Guvern reduce unele pensii speciale ale magistraților, dar acestea vor continua fie printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Spre exemplu, o pensie de 56.000 de lei ar urma scadă la 42.000 de lei, în timp ce pensia medie în România este de numai 2.770 de lei.

Guvernul și președintele se roagă de magistrați accepte pensii de «doar» 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obișnuiți au fost nevoiți suporte măsurile anticriză de îndată. Executivul are răbdare cu magistrații, cărora le acordă o tranziție de 10 – 15 ani până la implementarea legii, în timp ce pensionarii obișnuiți află de la o lună la alta rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Angi Șerban de la Corupția Ucide:

Negocierile dintre magistrați și Guvern cu privire la pensiile speciale au eșuat. 70% din salariu cu perioadă de tranziție de 10-15 ani este de neacceptat. Îi cerem premierului Ilie Bolojan fermitate, nu compromis. Dacă tot ne pune strângem cureaua, cel mai logic este să-ncepem o strângem de la privilegii.”

Diana Voicu de la Inițiativa România a mai spus:

Ieșim în stradă pentru echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață, plătite de toți ceilalți. Cerem un sistem de pensii pentru magistrați construit pe responsabilitate și echilibru, nu pe excepții care rup încrederea dintre societate și justiție.”

Astfel, organizațiile civice fac apel la toate comunitățile și cetățenii care susțin dreptatea și egalitatea participe la protestul din Piața Victoriei, în ziua de vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00.

Noua variantă a legii privind pensionarea magistraților a fost pusă în transparență decizională. Ce prevede actul normativ susținut de Bolojan

