Oana Țoiu, în fața liderilor europeni de la Summitul B9: „România și Norvegia au proiecte comune în apărare, aeriană și maritimă”

Oana Țoiu a țiut un discurs la Ceremonia de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere pentru Mecanismele Financiare SEE și norvegian 2021 – 2028, desfășurat în cadrul Summitului B9. Ministrul interimar al Afacerilor Externe a subliniat susținerea Norvegiei pentru aderarea României la OCDE, precum și parteneriatele între cele două țări în domeniul economic și al apărării.

„Am discutat despre aderarea României la OCDE. Am ajuns să terminăm 24 din 25 de evaluări ale comitetelor. Norvegia a fost un susținător al aderării României la OCDE și va fi, în continuare. România și Norvegia au proiecte comune în apărare, aeriană și maritimă. Am depășit pragul de un miliard de euro în schimburi comerciale, 731 milioane de euro sunt exporturi ale antreprenorilor români în Norvegia.

Avem 500 de companii norvegiene care sunt investitori aici. Între ministerle noastre am stabilit o linie de proiecte comune, consolidarea servicilor consulare pentru a atinge la standardele OCDE împreună”, a precizat Oana Țoiu.

România găzduiește Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai

La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria

Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

Secretarul General NATO Mark Rutte

Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Summitul va include o sesiune plenară și un dejun de lucru. La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declarație Comună. Co-președinții formatului, România și Polonia, alături de Secretarul General NATO, vor susține o conferință de presă.

