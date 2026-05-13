Oana Țoiu, în fața liderilor europeni de la Summitul B9: „România și Norvegia au proiecte comune în apărare, aeriană și maritimă”

Ruxandra Radulescu
Oana Țoiu a țiut un discurs la Ceremonia de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere pentru Mecanismele Financiare SEE și norvegian 2021 – 2028, desfășurat în cadrul Summitului B9. Ministrul interimar al Afacerilor Externe a subliniat susținerea Norvegiei pentru aderarea României la OCDE, precum și parteneriatele între cele două țări în domeniul economic și al apărării.

„Am discutat despre aderarea României la OCDE. Am ajuns să terminăm 24 din 25 de evaluări ale comitetelor. Norvegia a fost un susținător al aderării României la OCDE și va fi, în continuare. România și Norvegia au proiecte comune în apărare, aeriană și maritimă. Am depășit pragul de un miliard de euro în schimburi comerciale, 731 milioane de euro sunt exporturi ale antreprenorilor români în Norvegia.

Avem 500 de companii norvegiene care sunt investitori aici. Între ministerle noastre am stabilit o linie de proiecte comune, consolidarea servicilor consulare pentru a atinge la standardele OCDE împreună”, a precizat Oana Țoiu.

România găzduiește Summitul Formatului Bucureşti 9 şi al Ţărilor Nordice

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară – după ediția inaugurală din 2015, cea în format hibrid din 2021 și cea din 2022 – consolidându-și astfel statutul de actor central în arhitectura de securitate a Flancului Estic. Președintele Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

Lista oficială a participanților la Summitul B9 din 13 mai
La București vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

  • Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria
  • Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia
  • Secretarul General NATO Mark Rutte
  • Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Summitul va include o sesiune plenară și un dejun de lucru. La finalul reuniunii, liderii vor adopta o Declarație Comună. Co-președinții formatului, România și Polonia, alături de Secretarul General NATO, vor susține o conferință de presă.

REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
MEDIU Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia

