23 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Romanița Iovan nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale ale fiului ei. ”Nu trebuie să-mi placă mie”
Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a  declarat că nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale pe care le face fiul său, Albert.

Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge și este pilot de raliu. Adrian Iovan și-a pierdut viața în tragedia aviatică din Munții Apuseni, care a avut loc în 2014.

Fiul Romaniței Iovan se află la studii în străinătate.  Romanița Iovan a vorbit, pentru spynews.ro, despre viața sentimentală a băiatului său. Aceasta a spus că Albert nu are o iubită oficială, dar că le-a unoscut pe fetele cu care acesta a fost prieten. În plus, creatoarea de modă a mărturisit că nu vrea să se amestece în alegerile fiului său în acest sens.

Romanița Iovan nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale ale fiului ei. "Dacă până acum nu m-am amestecat, acum când este la început de drum, nu o să mă amestec clar nici când o să aibă 25 de ani sau mai mult

”Nu, nu, nu are o iubită oficială. (…) Deci le-am cunoscut pe fetele pe care le-a plăcut. Adică nu că mi-au dat fotografii. Le-am cunoscut pe fetele respective”, a declarat Romanița Iovan.

”Niciodată nu voi fi astfel de mamă. Nu! Nu, pentru că nu vreau să mă amestec. Nu trebuie să-mi placă mie, trebuie să-i placă lui. Eu știu cum eram eu când eram adolescentă și când eram, până la urmă, la începutul vieții mele ca și femeie, niciodată n-am ținut cont de ce mi-au spus părinții, la fel, nu cred că ei trebuiau să-mi placă iubiții mei sau ceva de genul. Deci nu mă amestec în așa ceva și cred că dacă până acum nu m-am amestecat, acum cândeste la început de drum, nu o să mă amestec clar nici când o să aibă 25 de ani sau mai mult”, a adăugat aceasta.

”Nu, nu m-amestec din fire, adică… Nici nu am vrut să mă amestec. Eu mă bucur pentru că el simte și are astfel de sentimente. Adică, practic, e mare lucru, să știi. Să fii adolescent și să simți că iubești, e un lucru bun, nu? Așa este. Da”, a încheiat vedeta.

