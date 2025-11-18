Romprest oprește curățenia în Sectorul 1. Compania acuză datorii de 116 milioane lei și blocaj „concertat” din partea Primăriei lui George Tuță

Criză din nou în Sectorul 1. Compania Romprest anunță că încetează măturatul stradal și golirea coșurilor de gunoi și acuză Primăria condusă de George Tuță (PNL) de datorii uriașe și abuzuri administrative. Instituția are restanțe de 116 milioane de lei, confirmate prin hotărâri judecătorești definitive.

Într-un comunicat oficial, Romprest susține că Primăria Sectorului 1 „încalcă repetat obligațiile legale și contractuale”, refuză plata facturilor vechi de până la 1.875 de zile și sabotează activitatea operatorului prin notificări, sancțiuni și hotărâri anulate.

Principalele acuzații ale Romprest:

Datorii de peste 116 milioane lei

Penalități în creștere până la achitarea integrală

Anularea „nelegală” a unei hotărâri de Consiliu Local, după ce aceasta și-a produs efectele

Sute de notificări și sancțiuni considerate „fără bază factuală”

Suspendarea serviciilor stradale lasă un sector întreg fără:

Măturat mecanizat și manual

Golirea coșurilor stradale

Ridicarea deșeurilor din spațiile publice

Sectorul 1 a mai trecut printr-un conflict major cu Romprest în timpul mandatului lui Clotilde Armand, când gunoiul s-a adunat pe străzi săptămâni în șir.

