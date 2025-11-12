Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023

Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, susține că una dintre prioritățile sale, ca potențial edil, va fi dărâmarea unei clădiri, construite de fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, pe un teren retrocedat ilegal. Acum afirmă că vorbește în „parafraze”. Fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși Certificatul de Urbanism al clădirii, obținut de Gândul, dovedește că Mihaiu este cel care, în iulie 2023, a aprobat Certificatul de Urbanism pentru continuarea lucrărilor la imobilul de lux.

Întrebat de Gândul cum comentează faptul că vrea să dărâme o clădire al cărei aviz de continuare a lucrărilor a fi fost eliberat de fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, Drulă a răspuns: „Este o parafrază a unei declarații pe care am făcut-o. Dacă din punct de vedere legal se impune demolarea unei clădiri, asta trebuie făcut”.

„Autorizația de construire a fost eliberată pe 4 decembrie 2024, o nouă autorizație de construire a fost eliberată în septembrie 2025, nu în mandatul meu”, spune fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, prezent și el la depunerea candidaturii lui Drulă.

Mai mult, candidatul USR în cursa pentru București a dat vina pe Rareș Hopincă, actualul primar PSD al Sectorului 2. Îl acuză că ar fi aprobat continuarea lucrărilor.

Actualul edil al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat, marți, în exclusivitate pentru Gândul, că Mihaiu a amânat semnarea autorizației de continuare a lucrărilor la mobil, pentru ca responsabilitatea să cadă cel care urma să preia mandatul. (Mai multe detalii AICI)

De altfel, Rareș Hopincă a menționat că Mihaiu a avut toate pârghiile pentru a respinge continuarea lucrărilor de construire a imobilului deținut de Gabriel Oprea.

Documentul exclusiv ob ținut de G ândul dovede ște că Radu Mihaiu a semnat continuarea lucrărilor

„Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, lot 3/Continuarea executării lucrărilor de construcții nefinalizate, începute în baza Autorizațiilor de construire nr. 1627/69V/22.12.2008, nr. 443/21.V/07.05.2010 şi nr. 81/6V/12.03.2013 și modificare de temă constând în schimbarea funcțiunii de hotel, autorizată inițial, în clădire rezidențială și dotări complementare”, se arată în documentul semnat de USR-istul Radu Mihaiu.

