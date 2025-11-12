Prima pagină » Știri politice » Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3”

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 01:01, Știri politice
Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e CATASTROFAL de mic, e pe locul 4 la distanță MARE de locul 3”

Andrei Caramitru a comentat sondajele despre intenția la vot a alegătorilor și a menționat că propunerea USR, Cătălin Drulă, este cel mai slab din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a insinuat, de asemenea, că USR evită să facă publice rezultatele reale ale sondajelor.

Andrei Caramitru a atras atenția asupra sondajelor, care prezintă informații false despre preferințele alegătorilor, și a precizat că, rezultatele reale îl plasează pe Cătălin Drulă, candidatul USR-ului, pe locul patru, cu un scor „catastrofal de mic”. Potrivit lui Caramitru, rezultatul explică și motivul pentru care Nicușor Dan și-a retras susținerea față de acesta.

„Pe alegeri la PMB vă explic un pic situațiunea și nu e bună : apar sondaje fake date la presă și există sondajele reale pe care le văd toți cei care contează.
Așadar – am văzut cifrele reale și am sunat un pic în jur în toate bulele operaționale de la partide. Am văzut ce scrie șeful INSCOP și un candidat + îl aud pe ND care zice azi ca nu îl susține de fapt pe Drula.

Va traduc ce se întâmplă
– scorul lui Drula e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3 (îmi pare sincer rău ca e un tip super ok – dar cumva e o problema la vot cu el, cand a fost președinte usr s-a prăbușit partidul electoral vorbind, lumea pur și simplu nu îl votează nu știu de ce)”, a scris Andrei Caramitru într-o postare pe Facebook.

„Primii 3 sunt în pluton”

Potrivit lui Caramitru, primele trei locuri din sondaje sunt ocupate de candidatul AUR, Anca Alexandrescu, Daniel Băluță de la PSD și Nicolae Ciucu de la PNL.

„Primii 3 sunt în pluton. Ancutza AUR e acolo cu șansă foarte buna. Practic – poate câștiga DOAR pentru ca voturile celorlalți se împart între ei. Și știm ca hauristii se vor mobiliza și online cu ferme de boți și tot și ai lor vor vota cu sete.”

„Nu vreau sa mai fiu intoxicat ca data trecută la PMB, când am crezut niște sondaje fake”

Caramitru critică partidele care prezintă „sondaje fake” și amintit de alegerile de la Primăria Capitalei din 2024, când, Nicușor Dan a câștigat detașat de candidatul PSD, Gabriela Firea.

„E de r*h*t însă sa dai sondaje fake ca anesteziezi societatea care crede așa ca totul e ok – se întâmplă ca anul trecut când după ne șocăm ca iese haos cu rezultatul. E bine să știm realitatea
Și ar fi dementa totală să câștige aur daca ar putea fi ușor învinși cu o strategie minimă.
O sa stau sa monitorizez maxim situația ca nu vreau sa mai fiu intoxicat ca data trecută la pmb (când am crezut niște sondaje fake) sau sa fiu orb ca acum un an…”

„Cereți USR-ului să dea sondajele pe care le primesc pe bune”

În final, Caramitru a reproșat USR-ului, într-o manieră directă, că evită să prezinte rezultatele sondajelor reale.

„Dacă nu mă credeți – cereți USR-ului să dea sondajele pe care le primesc pe bune. Atât.”, a adăugat Caramitru într-un comentariu la postarea sa.

