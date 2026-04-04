Roșiile din Olt au ajuns produs de lux: cât costă acum și de ce fermierii cer prețuri record

În sudul țării, în Olt, roșiile românești apărute înainte de sezon au devenit un produs aproape exclusivist. Prețul de vânzare direct din solarii a urcat la peste 40 de lei kilogramul, pe fondul unor costuri uriașe și al unei producții mai slabe. În prag de Paște, cererea ridicată împinge și mai sus piața.

Puțini producători, marfă scumpă

Doar câțiva fermieri au reușit anul acesta să scoată roșii încă din martie. Condițiile meteo și costurile au triat drastic producătorii, iar cei rămași pe piață dictează acum prețul.

Iarnă grea, facturi duble

În spatele acestor prețuri stă un sezon dificil, în care fiecare etapă a costat mai mult decât în anii trecuți. Lipsa soarelui și temperaturile scăzute au obligat fermierii să consume mult mai mult combustibil pentru încălzirea solariilor.

„Anul acesta au fost cele mai mari costuri din ultimii ani, în primul rând din cauza creşterilor de preţ la combustibil, la forţa de muncă, seminţe, la toate inputurile, consumul de combustibil a fost dublu faţă de ultimele trei – patru ierni. Am avut o iarnă cu puţine zile însorite, cu multă nebulozitate, cu temperaturi scăzute. Cu toate acestea, cei mai pregătiţi, şi îi numărăm pe degete, au recoltat încă din luna martie”, a spus liderul organizaţiei de producători.

„E o condiţie ca să vindem la preţul ăstă”

Ion Păunel a admis că preţul roşiilor româneşti extratimpurii, cele care se recoltează acum din solarii, ar putea fi printre cele mai ridicate preţuri ale tomatelor din Europa.

„Acest preţ este poate unul dintre cele mai mari din Europa, nu ştiu sigur, dar e posibil. Dar e o condiţie ca să vindem la preţul ăsta. Neapărat, fermierul trebuie să aibă cultivat cele două soiuri bulgăreşti, Paris şi Prekos, numai aceste tomate pot obţine acest preţ. Sunt cele mai timpurii, extra-timpurii de pe piaţă, rezistă cel mai bine la perioadele astea cu nebulozitate atmosferică şi sunt inconfundabile la gust. Productivitatea la acest soi în medie este undeva între 500 şi 700 de grame per plantă”, a completat Ion Păunel, potrivit Agerpres.

Costuri zilnice care apasă pe fiecare kilogram

Pentru fermieri, fiecare noapte de producție înseamnă bani serioși. Încălzirea continuă a solariilor a devenit una dintre cele mai mari poveri financiare.

„Ca să putem să venim acum cu nişte tomate autohtone, calitative şi cu gust, am avut multe nopţi nedormite. Ca să nu mâncăm cauciucurile importate, toate aceste lucruri se fac cu nişte costuri şi cu nişte sacrificii, asta este munca noastră, din asta ne câştigăm pâinea. Produsele acestea se adresează populaţiei care vrea să mănânce produs autohton şi gustos. Costurile efective pe noapte, pentru încălzire s-au ridicat la 500 de lei pentru o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi şi pentru 3.000 de pătraţi am mers cu costuri de 1.000 de lei pe noapte. De aceea fără nişte preţuri relativ acceptabile, n-am mai putea continua”, a spus Tomel Băeţică.

Fermierul a mai spus că prețurile actuale sunt mai ridicate cu aproximativ 40% faţă de anii precedenţi, în condiţiile în care estimează o producţie cu circa 20-25% mai mică

De ce roșiile românești sunt mai scumpe decât cele din import

Diferența nu ține doar de costuri, ci și de natura produsului. Roșiile timpurii românești sunt mai fragile și nu pot fi păstrate mult timp, spre deosebire de cele din import.

„Roşia asta este una care nu stă mult pe raft, din această cauză este şi gustoasă şi calitativă. Toate tomatele cu gust au perisabilitate mare, asta să fie clar, din această cauză sunt şi mai scumpe. Tomatele venite din alte ţări şi cele de pe vară sunt făcute cu costuri minime, având căldura solară, Turcia este o ţară plină de soare, Spania la fel, Grecia la fel”, a menţionat producătorul.

Unde ajunge producția și câți fermieri mai sunt în program

Chiar dacă prețurile sunt mari, roșiile își găsesc rapid cumpărători, mai ales în piețele din marile orașe. În același timp, numărul producătorilor implicați în program este în scădere față de anul trecut.