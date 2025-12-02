Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă

O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, a murit lovită de o autobasculantă pe Șoseaua București-Ploiești. Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 3.35.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea accidentului. Șoferul autobasculantei, în vârstă de 34 de ani, se deplasa pe Șoseaua București-Ploiești, pe sensul de intrare în București.

Când a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 107, din cauze ce urmează a fi stabilite, șoferul a surprins și accidentat o femeie. Aceasta se angajase în traversarea părții carosabile.

În urma impactului, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra victimei. Din nefericire, medicii au constatat decesul femeii la fața locului.

Din verificări s-a stabilit că victima este o femeie de naționalitate străină, în vârstă de 30 de ani.

Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor pe Șoseaua București-Ploiești, pe sensul de intrare în București. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest.

Rezultatele indicate au fost zero, respectiv negativ. Polițiștii din cadrul Brigăzi

