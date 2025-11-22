Forțele armate ale Federației Ruse au bombardat masiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 22 noiembrie, Portul Ismail, din Ucraina. În urma acestor atacuri, două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene la granița României cu Ucraina.

Atacurile cu drone lansate de ruși au avut loc în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Mesaj Ro-Alert în Tulcea

Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol noaptea trecută. La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și a detectării de drone în zona Ismail, din Ucraina.

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunță MApN într-un comunicat de presă.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României. Cele două aeronave F-16 au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că menține în permanență un nivel ridicat de vigilență. Asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național.

„Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, au mai transmis reprezentanții MApN.

Rușii lovesc constant porturile dunărene

Nu mai departe de marți, 18 noiembrie, Forțele Aeriene române au detectat o dronă în spațiul național, în urma unui raid executat de două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită. Aeronavele au decolat la ora 00:25 pentru monitorizarea situației, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova).

Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

