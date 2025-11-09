Prima pagină » Actualitate » RUSIA a distrus sistemul energetic al Ucrainei. „Capacitatea de producție a fost redusă la 0”

09 nov. 2025, 12:39, Actualitate
Rusia a distrus sistemul energetic al Ucrainei / Sursa FOTO: Profimedia

Rusia a dat una dintre cele mai teribile lovituri de la începutul războiului: întreg sistemul energetic al Ucrainei a fost pus la pământ, potrivit unui anunț făcut de operatorul național al sistemului de transport de electricitate, Ukrenergo.

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă, dumincă, între 8 și 16 ore în aproape toată țara, a transmis Ukrenergo, potrivit The Guardian.

Sute de drone au lovit instalațiile electrice

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a țării la zero. Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, iar vineri și sâmbătă, 8 noiembrie, a lansat sute de drone asupra instalațiilor energetice.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică, căldură și apă în mai multe orașe. „Capacitatea de generare a electricității a scăzut la zero”, a avertizat compania de stat Centerenergo.

Regiuni precum Kiev, Dnipropetrovsk, Donețk, Harkov, Poltava, Cernigov și Sumî ar putea continua să sufere întreruperi regulate de energie electrică și în perioada următoare, a declarat ministrul ucrainean al Energiei.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu rachete balistice, care sunt extrem de dificil de doborât. Este greu să ne amintim de un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalațiilor energetice de la începutul invaziei”, a declarat Svitlana Grynchuk pentru postul local de televiziune United News.

Două substații nucleare, lovite

Dronele rusești au vizat două substații nucleare din vestul Ucrainei, a declarat ministrul de Externe, Andrii Sibiha, solicitând agenției de supraveghere nucleară a ONU să reacționeze.

Substațiile alimentau centralele nucleare Khmelnitskii și Rivne, situate la aproximativ 120 km și, respectiv 95 km de Lutsk.

„Rusia pune în mod deliberat în pericol siguranța nucleară în Europa. Solicităm o reuniune urgentă a Consiliului Guvernatorilor AIEA pentru a răspunde la aceste riscuri inacceptabile”, a scris Sibiha pe Telegram, cu trimitere la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

De asemenea, el a îndemnat China și India, parteneri tradiționali ai Rusiei, să facă presiuni asupra Moscovei pentru a înceta atacurile.

Atacul din weekend a fost al nouălea atac masiv asupra infrastructurii de gaze naturale de la începutul lunii octombrie, a transmis compania energetică ucraineană Naftogaz.

Potrivit unui raport al Școlii de Economie din Kiev, atacurile au blocat 50% din producția de gaze naturale a Ucrainei.

