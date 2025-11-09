Prima pagină » Actualitate » Dezvăluire Financial Times: Rachetele rusești sunt îndreptate acum spre obiective nucleare din Ucraina

Dezvăluire Financial Times: Rachetele rusești sunt îndreptate acum spre obiective nucleare din Ucraina

09 nov. 2025, 11:56, Actualitate
Dezvăluire Financial Times: Rachetele rusești sunt îndreptate acum spre obiective nucleare din Ucraina Galerie Foto 1

În timpul unui atac masiv din noaptea de 8 noiembrie, rușii au atacat stațiile de transformare care asigură funcționarea centralelor nucleare de la Hmelnițki și Rovno din Ucraina, arată Financial Times.

„Un atac masiv cu rachete și drone rusești, care a copleșit apărarea aeriană ucraineană peste noapte, a vizat substațiile care alimentează două dintre centralele nucleare ale Ucrainei, potrivit ministrului de externe al țării.
Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de drone pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.

Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de drone pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.

Andriy Sybiha, diplomatul ucrainean de rang înalt, a declarat că substațiile care alimentează centralele nucleare din Hmelnițki și Rivne au fost vizate de „atacuri bine planificate”.
„Rusia pune în pericol în mod deliberat siguranța nucleară în Europa”, a declarat el într-un comunicat.

Ucraina cere reuniune de urgență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

Dezvăluire Financial Times

El a cerut o reuniune urgentă a consiliului guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a îndemnat „tuturor statelor care prețuiesc siguranța nucleară, în special Chinei și Indiei, să ceară Rusiei să oprească atacurile nesăbuite asupra energiei nucleare care riscă un incident catastrofal”.
Atacul rusesc la scară largă a distrus, de asemenea, două centrale electrice care fuseseră vizate anterior în numeroase rânduri, provocând pene de energie în mai multe orașe și închiderea unui punct de trecere a frontierei.

„Este cel mai mare atac asupra centralelor noastre de la începutul războiului’

Compania energetică Centrenergo, care operează centralele termoelectrice Zmiivska și Trypilska din regiunile Harkov și Kiev, a declarat sâmbătă că a suferit „cel mai mare atac asupra centralelor noastre de la începutul războiului”.
„Centralele electrice sunt în flăcări… în prezent, producția de energie este redusă la zero”, a declarat compania.
Rusia a lansat 45 de rachete balistice și de croazieră, precum și 458 de drone, care au vizat infrastructura energetică din cinci regiuni, au declarat oficiali ucraineni. Sistemul de apărare aeriană al țării a doborât 406 drone, dar doar nouă rachete. Modernizările rachetelor balistice ale Rusiei și numărul limitat de sisteme sofisticate de apărare antirachetă din arsenalul Ucrainei au dus la scăderea ratelor de interceptare.
„Doar câteva sisteme din lume sunt capabile să intercepteze eficient astfel de rachete — iar pentru a ne proteja întregul teritoriu, avem nevoie de mult mai multe astfel de sisteme și de rachetele necesare”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.
O dronă Shahed, proiectată de Iran, a lovit o clădire înaltă din orașul Dnipro, ucigând cel puțin trei persoane și rănind alte 11.
DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat că una dintre centralele sale termice a fost lovită în atac. Întreruperi de curent pe scară largă au urmat nopții atacurilor din Harkov, la aproximativ 40 km de granița cu Rusia, Kremenciuk, care a dus la pierderea luminii, a apei și a încălzirii, și Cernihiv.
Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei a declarat că o pană de curent cauzată de baraj a închis o bază de date de înregistrare vamală și i-a obligat pe oficiali să oprească traficul peste graniță timp de câteva ore.
Prim-ministrul Iulia Svyrîdenko a declarat că lucrările de reparații se desfășoară în toate regiunile afectate.
Rachete și drone au atacat recent centrale și substații electrice ucrainene, ca parte a unei campanii rusești despre care Kievul a declarat că vizează aruncarea Ucrainei în întuneric.
„Având în vedere intensitatea atacurilor din ultimele două luni, este clar că Rusia vizează distrugerea completă a sistemului energetic al Ucrainei”, a declarat luna aceasta directorul general al DTEK, Maxim Timchenko.
Centralele termoelectrice Zmiivska și Trypilska, lovite peste noapte, suferiseră, de asemenea, avarii în urma atacurilor cu rachete din primăvara anului 2024.
„Am pierdut ceea ce reconstruisem non-stop. Complet!”, a spus Centrenergo”.
