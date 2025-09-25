Rusia reacţionează la declarația lui Trump cu privire la doborârea avioanelor rusești și avertizează că orice atac va declanșa RĂZBOI

În ultimele două săptămâni, intruziunile în spațiul aerian al țărilor membre NATO s-au înmulțit, inclusiv drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 în Estonia și drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo, potrivit RTL.

Președintele SUA, Donald Trump, a declaraț marți, în marja Adunării Generale a ONU, că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian: „Da, cred că da”

Reacția Moscovei nu a întârziat. Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a afirmat joi că un astfel de act ar fi echivalent cu declanșarea unui război și a negat implicarea Rusiei în incursiunile recente, susținând că Occidentul ar fi responsabil pentru escaladarea tensiunilor.

Aceste declarații vin într-un context de intensificare a măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO și în Marea Neagră. De exemplu, Danemarca a închis aeroportul din Copenhaga după unor drone necunoscute, iar în noaptea de 9 spre 10 septembrie, Polonia a interceptat peste 20 de drone, dintre care trei au fost doborâte de avioane de vânătoare olandeze, o premieră în istoria NATO.

Rusia, implicată de peste trei ani jumătate în războiul cu Ucraina, neagă orice responsabilitate pentru aceste încălcări și acuză Occidentul de escaladarea tensiunilor.

Surse foto: Profimedia / Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: