Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat

Autoritățile portului rusesc Novorrosiisk, de la Marea Neagră, au instituit vineri stare de urgență, după un atac ucrainean masiv cu drone, care a avariat mai multe instalații petroliere, afirmă oficiali ruşi.

O serie de explozii au zguduit orașul portuar rus Novorossiisk, provocând incendii la terminalul petrolier Sheskharis. Loviturile ucrainene au vizat și o unitate militară, precum și un depozit de muniții cu rachete „Kalibr”, potrivit Reuters.

În urma loviturilor, „Transneft” a oprit alimentarea cu petrol către portul Novorossiisk.

Terminalul Sheskharis este considerat un nod critic în actuala infrastructură de export a Rusiei. Orice întrerupere a activității terminalului riscă să provoace blocaje în livrările de țiței către piețele globale.

După incident, prețurile mondiale ale petrolului au crescut cu aproximativ 2%, din cauza temerilor legate de aprovizionare, după atac. Brent s-a scumpit cu 1,6%, până la 64 de dolari pe baril, iar WTI – cu 1,8%, până la 59,7 dolari.

Un total de 1,794 milioane de tone de produse petroliere au fost exportate prin portul Novorossiisk în octombrie, iar cifra a fost de 16,783 milioane de tone din ianuarie până în octombrie.

