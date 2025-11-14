Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed

Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed

Olga Borșcevschi
14 nov. 2025, 12:23, Știri externe

Patru persoane au fost ucise la Kiev, anunţă vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un atac masiv rusesc cu rachetă şi drone, care a acuzat pagube în opt districte ale capitalei ucrainene, iar 26 de persoane au fost rănite, spune primarul Kievului Vitali Kliciko.

Atacul a fost condamnat de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, care, revenit din vizite în Canada și Marea Britanie, a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat „case, spitale și infrastructură civilă și energetică”.

Potrivit ministrul ucrainean de externe, aproximativ 30 de clădiri rezidențiale au fost avariate în atacul Rusiei asupra Kievului și a precizat că, printre răniți, se află o femeie însărcinată și un copil de zece ani.

O dronă rusească doborâtă de apărarea aeriană ucraineană. Foto: Profimedia

Sîbiga a mai spus că așteaptă ca deciziile convenite cu G7 privind consolidarea apărării aeriene ucrainene și presiunea economică asupra Rusiei, prin sancțiuni și utilizarea activelor rusești înghețate în Occident pentru a ajuta Kievul, să se materializeze cât mai curând posibil pentru a forța Rusia să oprească războiul.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a precizat pe Telegram că atacul a provocat pagube conductelor de distribuție a energiei termice din oraș. Din această cauză, o parte din sectorul Desnianski al capitalei a rămas fără încălzire.

Kliciko a raportat, de asemenea, daune la clădiri în alte șapte districte din Kiev.

Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a lansat aproximativ 430 de drone și 18 rachete în atacuri desfășurate în timpul nopții.

„Acesta a fost un atac deliberat, calculat pentru a provoca daune maxime oamenilor și infrastructurii civile”, a scris președintele Zelenski pe X.

„Ucraina răspunde acestor lovituri cu forță pe termen lung, iar lumea trebuie să oprească aceste atacuri asupra vieților prin sancțiuni”, a mai scris șeful statului ucrainean.

Totodată, Zelenski a informat vineri despre moartea a cel puțin patru persoane în atacurile rusești din timpul nopții asupra regiunilor Kiev, Harkov și Odesa.

„Doar în Kiev există pagube în zeci de blocuri de locuințe”, a declarat Zelenski pe rețelele sale sociale, adăugând că ambasada Azerbadjanului a suferit daune din cauza căderii unor fragmente de rachetă Iskander.

De asemenea, potrivit președintelui ucrainean, Rusia a atacat regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei cu o rachetă Țirkon.

Atac în plină zi asupra unei piețe din Odesa

Trupele ruse au atacat cu drone o piață din regiunea Odesa în dimineața zilei de 14 noiembrie. În urma bombardamentului au fost înregistrate victime și răniți.

„Astăzi dimineață, inamicul a atacat cinic cu drone de atac piața locală din Cernomorsk. Potrivit datelor preliminare, doi oameni au murit, iar alți șapte au fost răniți, unii fiind în stare gravă. Informațiile despre victime sunt încă în curs de clarificare”, a declarat șefului Administrației Regionale de Stat din Odesa, Oleg Kiper.

Kremlinul a intensificat atacurile asupra rețelei electrice a Ucrainei în ultimele luni, avariind instalațiile de energie și gaze naturale care furnizează o mare parte din combustibilul pentru încălzire al țării. La începutul lunii noiembrie, cea mai mare parte a Kievului a rămas în întuneric după un alt atac asemănător.

Foto: Profimedia

Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față”

Editorial POLITICO: Cea mai dură iarnă de la începutul războiului. Trei provocări critice pentru Ucraina

