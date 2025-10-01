Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ

Bombardamentele aeriene rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, a transmis miercuri Ministerul Energiei din Ucraina. A fost oprită inclusiv alimentarea noii unități de izolare construite pentru a reduce contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume, scrie Reuters.

Oficialii ucraineni din domeniul energiei au mai spus că bombardamentele au provocat întreruperi masive de curent în regiunea Cernihiv din apropiere, afectând 307.000 de consumatori din apropierea frontierei nordice a Ucrainei cu Rusia.

Guvernatorul regiunii Cernihiv a anunțat că au fost instalate generatoare pentru locații cheie, cum ar fi spitalele, iar echipele de urgență intervin pentru restabilirea funcționării rețelei electrice.

Anunțul Ministerului ucrainean al Energiei nu a menționat niciun risc crescut în privința eliberării de radiații ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl, care nu mai funcționează. Totuși, a precizat că echipele de urgență depun eforturi pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Din cauza bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice din regiunea Kiev, în orașul Slavutîci, a apărut o situație de urgență la instalațiile centralei nucleare de la Cernobîl”, se arată într-un comunicat al ministerului. „Ca urmare a supratensiunilor, noua instalație de izolare sigură, care izolează unitatea de energie distrusă a centralei de la Cernobîl și împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a adăugat ministerul de la Kiev.

Comunicatul a precizat că mai multe echipe de experți lucrau la restabilirea alimentării cu energie electrică a facilității.

După ce al patrulea reactor al centralei de la Cernobîl a explodat în aprilie 1986 și a răspândit un nor de radioactivitate în toată Europa, inginerii sovietici au construit în grabă un „sarcofag” în jurul reactorului.

