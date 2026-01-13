Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul

O barjă cu peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea, la data de 10 ianuarie, dezvăluie G4 Media. Informația a fost confirmată și de căpitănia zonală Giurgiu. În ciuda pericolului de poluare chimică, autoritățile nu au făcut public incidentul.

Reprezentanții Primăriei Zimnicea au evitat să facă public incidentul sau să ofere explicații jurnaliștilor G4Media.

Instituția a publicat, însă, pe pagina de Facebook un mesaj prin care anunța că zona este ”în afara oricărui pericol”.

”ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, este mesajul transmis de Primăria Zimnicea după ce a fost contactată de jurnaliști și nu a transmis un punct de vedere.

Care a fost cauza accidentului

Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, a declarat pentru G4Media că a dat termen 10 zile armatorului ca să elibereze zona și să curețe zona. Oprea a declarat că barja este sub pavilion slovac, iar armatorul este Straman D.O.O.

Șeful Căpităniei Giurgiu a precizat că a fost înștiințat de termenul de 10 zile la două zile după ce barja s-a scufundat și că Apele Române au luat probe din apă pentru a verifica nivelul de poluare.

”Este o barjă sub pavilion slovac, a fost încărcată cu îngrășăminte de azot, a lovit uscatul, ceea ce este un fenomen des întâlnit în navigația fluvială și probabil urmare acestei lovituri nava a suferit o daună, o gaură de apă. Cert e că după acea lovitură a început să îmbarce apă puternic și ulterior s-a scufundat. Marfa este vrac, nu este în saci sau pe paleți, e vrac, pusă în magazie, nava este scufundată total. Noi am luat legătura cu armatorul navei și l-am anunțat asupra obligației ce o are de a scoate nava scufundată și a părăsi albi a Dunării. I-am acordat un termen, cel mai mic termen de 10 zile. Armatorul ne-a contactat în cursul zilei de ieri și ne-a spus că e în tratative cu o societate de scafandri ca să înceapă operațiunile de scoatere a navei. Între timp, au venit și specialiștii de la Apele Române, au prelevat probe, chimicalele de navă nu sunt la cote alarmante. Deocamdată ea e sub observație și nu, nu a apărut niciun fenomen de poluare”, a declarat Florin Oprea pentru G4Media.

FOTO: Claudiu Surmei / G4Media