S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat. Britanicul care și-a creat propria „țară” pe Dunăre

30 oct. 2025, 10:55, Actualitate
Un tânăr cu multă imaginație a decis săși îndeplinească un vis, și anume, acela de a-și crea propria țară. Însă aventura sa s-a terminat brusc, atunci când a fost deportat de poliția croată, scrie CNN.

Daniel Jackson, un britanic în vârstă de 20 de ani, s-a autoproclamat președintele Republicii Libere Verdis”, o așa-numită micronațiune întemeiată pe o șie de pământ nelocuită de pe malul fluviului Dunărea, între Croația și Serbia. Tânărul susține că a dorit să creeze un stat neutru”, dedicat păcii și inovației politice.

Verdis, care este denumită „Pocket 3” pe hărțile internaționale, are o suprafață de aproximativ o jumătate de kilometru pătrat, fiind puțin mai mare decât Vaticanul.

Acolo, Jackson a atras circa 400 de „cetățeniși peste 900 de „e-rezidenți„, a creat un steag albastru-alb, a emis pașapoarte și a redactat legi proprii, toate, evident, fără nicio recunoaștere oficială.

Dar, la scurt timp după ce a ridicat steagul în 2023, a intervenit poliția croată, care a considerat acțiunea drept o provocare fără bază legală”, expulzându-l. Acum, Jackson guvernează din exil”, din Marea Britanie, însă spune că nu renunță.

Iubesc ceea ce fac. Vreau ca generația mea fie implicată în politică. Vom reveni pe pământul nostru, oricât ar dura.”

De altfel, Croația și Serbia resping ideea zona ar fi „terra nullius”, adică pământ al nimănui. Totuși, Jackson insistă Verdis reprezintă „o șansă pentru reconciliereîntre cele două națiuni, iar proiectul lui a atras chiar și susținerea unor artiști, ca Luke Black, reprezentantul Serbiei la Eurovision 2023.

Iar Jakson continuă să creadă în țaralui.

Continuăm fluturăm steagul Verdis de câte ori putem. E visul nostru și nu vom renunța la el.”

