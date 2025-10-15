Prima pagină » Știri externe » Alertă sanitară în New York. Prezența unui nou VIRUS a fost confirmată de autorități. Cum se transmite și care sunt simptomele

15 oct. 2025, 15:17, Știri externe
Departamentul de Sănătate al Statului New York a confirmat existența unei victime a bolii chikungunya în Long Island.

Este primul caz de virus raportat ca fiind dobândit local în New York și primul caz dobândit local raportat în Statele Unite din 2019, notează ABC News.

Testele de laborator au confirmat cazul, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.

„O investigație sugerează că individul a contractat probabil virusul în urma unei înțepături a unui țânțar infectat”, au spus oficialii. „În timp ce cazul este clasificat ca fiind dobândit local pe baza informațiilor actuale, sursa exactă de expunere nu este cunoscută”.

Cum se transmite chikungunya

Chikungunya este o boală transmisă de țânțari, cel mai frecventă întâlnită în regiunile tropicale și subtropicale. Simptomele includ febră și dureri articulare, dureri de cap, dureri musculare, umflături articulare sau erupții cutanate, au spus oficialii.

Boala nu poate fi răspândită direct de la o persoană la alta, au spus autoritățile, iar riscul pentru public este scăzut.

Boala este rareori fatală, iar majoritatea pacienților se recuperează într-o săptămână, deși unii pot avea dureri articulare persistente, au mai spus autoritățile.

„Persoanele cu risc mai mare de boală severă includ nou-născuții infectați în jurul nașterii, adulții cu vârsta de 65 de ani și peste și persoanele cu afecțiuni cronice, cum ar fi hipertensiune arterială, diabet sau boli de inimă”, potrivit Departamentului de Sănătate al Statului New York.

Țânțarul Aedes albopictus, despre care se știe că transmite chikungunya, este prezent în părți din nordul statului New York și transmiterea locală poate apărea atunci când un țânțar A. albopictus înțeapă un călător infectat, se infectează și apoi înțeapă o altă persoană.

În 2025, au existat alte trei cazuri de chikungunya în afara orașului New York, toate legate de călătorii internaționale în regiuni cu infecții active cu chikungunya, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.

Oficialii din domeniul sănătății au spus că toți newyorkezii ar trebui să ia măsuri de precauție pentru a reduce riscul de înțepături de țânțari – folosind sprayuri anti-insecte, purtând haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și șosete în aer liber atunci când este posibil, îndepărtând apa stătătoare din jurul caselor, cum ar fi ghivece, găleți și jgheaburi, și reparând găurile din ecranele ferestrelor și ușilor pentru a ține țânțarii afară.

