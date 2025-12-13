13 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Dick Van Dyke împlinește 100 de ani, Steve Buscemi 68. Moare Nichita Stănescu, la 50 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dick Van Dyke, născut pe 13 decembrie 1925 în Missouri, SUA, este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și comedianți americani, cunoscut pentru farmecul său inconfundabil şi energia debordantă. Cariera sa, întinsă pe mai bine de șapte decenii, include roluri remarcabile în televiziune, film și teatru. A devenit celebru în anii ‘60 datorită sitcomului The Dick Van Dyke Show, unde a impresionat prin umor și naturalețe. În cinema, a rămas memorabil ca Bert în Mary Poppins (1964), rol care l-a transformat într-o figură emblematică pentru mai multe generații. De-a lungul anilor, a jucat în numeroase producții, de la Chitty Chitty Bang Bang la câteva apariții-surpriză în filme moderne precum Night at the Museum. Pe lângă succesul artistic, Van Dyke este apreciat pentru optimismul său molipsitor și vitalitatea ieșită din comun, continuând să apară în proiecte și la evenimente chiar și la o vârstă înaintată. A primit premii Emmy, un Grammy, un Tony și numeroase distincții onorifice, confirmându-și statutul de legendă a a divertismentului.

Steve Buscemi, născut pe 13 decembrie 1957 în Brooklyn, este unul dintre cei mai originali și versatili actori americani. Cu trăsături recognoscibile și un stil aparte, Buscemi s-a remarcat atât în filme independente, cât și în producții de mare succes. De-a lungul carierei, a colaborat frecvent cu regizori celebri precum frații Coen, apărând în titluri devenite cult, precum Fargo, The Big Lebowski sau Miller’s Crossing. În televiziune, rolul său cel mai aplaudat rămâne cel al lui Nucky Thompson în Boardwalk Empire, pentru care a primit un Glob de Aur. Pe lângă actorie, Buscemi este și regizor, având la activ episoade pentru seriale importante precum The Sopranos, 30 Rock și Nurse Jackie. A fost, de asemenea, pompier voluntar în tinerețe și a revenit pentru a ajuta în mod anonim la Ground Zero după atacurile din 11 septembrie, fapt ce i-a adus respectul publicului dincolo de ecran.

Născut pe 31 martie 1933 în Ploieşti, Nichita Stănescu este considerat unul dintre cei mai importanți poeți români ai secolului XX, o voce care a revoluționat limbajul liric printr-o sensibilitate modernă și o filozofie poetică originală. Membru marcant al generației ‘60, Nichita a adus poeziei românești o dimensiune abstractă și metafizică, centrându-și creația pe ideea de “necuvinte” – spațiul dintre sensuri, acolo unde se naște adevărata trăire poetică. Volume precum O viziune a sentimentelor, Necuvintele sau 11 elegii au devenit repere literare, confirmându-l ca inovator și ca autor de profunzime. Personalitatea sa carismatică, inteligența sclipitoare și discursurile spontane i-au consolidat statutul de figură culturală emblematică. A murit pe 13 decembrie 1983, la vârsta de 50 de ani, în urma unui stop cardio-respirator, pe fondul insuficienței hepatice severe. Distins cu numeroase premii, inclusiv nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură, Nichita Stănescu rămâne un simbol al libertății spirituale și al căutării esenței umane prin poezie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1797: Heinrich Heine 🇩🇪✒️ poet, ultimul reprezentant al romantismului german

🎂1816: Werner von Siemens 🇩🇪🛜 Fondează în anul 1847 împreună cu un alt industriaș, Halske, Societatea Siemens-Halske cu obiect de activitate instalarea liniilor telegrafice

🎂1929: Christopher Plummer 🇺🇸🎬 cel mai în vârstă actor care a câștigat Premiul Oscar, în 2012, la 82 de ani

🎂1967: Jamie Foxx 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor în 2005 pentru rolul Ray Charles din filmul biografic dedicat muzicianului american

🎂1974: Vasile Jula 🇷🇴⚽️

🎂1981: Amy Lee 🇺🇸🎤 cofondatoarea și solista trupei rock Evanescence

🎂1989: Taylor Swift 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1466: Donatello 🇮🇹🔨 primul și cel mai strălucit sculptor din pragul Renașterii

🕯️1983: Nichita Stănescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă română, pe care el însuși o denumea „dumnezeiesc de frumoasă”. A murit la 50 de ani, de ciroză hepatică

🕯️2024: Dan Grecu 🇷🇴🤸 primul român care a adus în țară prima medalie de aur la gimnastică, la Campionatele Mondiale de la Varna, la inele, în 1974

Evenimente📋

📋📰 Ziua tipografului. La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București, care au demonstrat pașnic pentru revendicările lor social-economice, precum și pentru ceea ce numim astăzi ”libertatea presei”

Calendar 🗒

🗒1524: Este confirmat la Istanbul, ca domn al Țării Românești, Radu de la Afumați (1522-1529), în urma victoriilor obținute de domnitorul român în perioada 1522-1524

🗒1642: Noua Zeelandă a fost descoperită de navigatorul olandez Abel Tasman

🗒1863: Guvernul Kogălniceanu votează legea secularizării averilor mânăstirești, deziderat al Revoluției de la 1848

🗒1918: Are loc manifestarea muncitorească din București – care a urmat grevei tipografilor – înăbușită în sânge, cu mai mulți morți (între 16 și 100 în funcție de mai multe surse) și câteva sute de răniți. Au urmat arestări și anchete. În urma tratamentului aplicat în detenție, unul din cei mai importanți oameni ai mișcării I. C. Frimu, a murit

🗒1921: Demisia guvernului condus de generalul Alexandru Averescu

🗒1949: Se înființează Mosad, Institutul Israelian pentru Informații Externe

🗒1990: A fost înființat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prin Legea nr. 39/13.12.1990

🗒1996: Liderii Uniunii Europene au prezentat design-ul bancnotelor EURO

🗒2000: Scriitorului rus Aleksandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, i-a fost decernat Marele Premiu al Academiei Franceze de Științe Morale și Politice

🗒2002: Uniunea Europeană anunță că Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia vor deveni membre de la 1 mai 2004

🗒2003: Președintele irakian Saddam Hussein este capturat în apropierea orașului Tikrit

🗒2011: Un atac armat a avut loc la Liège, în Belgia, soldat cu șase morți și 125 de răniți

