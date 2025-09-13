S-a descoperit „al doilea Pământ”? Telescopul James Webb detectează posibile semne de atmosferă la 40 de ani-lumină de Terra

Căutarea unei planete asemănătoare Pământului primește un nou impuls. Datele culese de telescopul spațial James Webb (JWST) sugerează că exoplaneta TRAPPIST-1e, aflată la aproximativ 40 de ani-lumină distanță de Terra, ar putea avea o atmosferă.

Recenta descoperirea făcută reprezintă un moment-cheie în demersul științific de explorare a unor condiții locuibile dincolo de Sistemul Solar.

Ce au descoperit cercetătorii

TRAPPIST-1e, una dintre cele șapte planete din jurul piticei roșii TRAPPIST-1, a stârnit interesul astronomilor deoarece se află în zona locuibilă a stelei sale, adică în regiunea în care apa ar putea exista în stare lichidă.

Echipe independente de cercetători au analizat trecerea planetei prin fața stelei, folosind spectroscopul în infraroșu al JWST (NIRSpec). Lumina stelară care trece printr-o eventuală atmosferă este parțial absorbită, iar „amprentele” chimice lăsate în spectru pot dezvălui compoziția gazelor.

Primele rezultate par să excludă scenariile extreme, cum ar fi o atmosferă „umflată” de hidrogen sau acumulări masive de dioxid de carbon, asemănătoare cu Venus sau Marte. În schimb, datele par a fi compatibile cu o atmosferă secundară, formată din gaze grele precum azotul, eventual cu urme de CO₂ și metan.

Acesta este un profil mai apropiat de cel al Pământului, scriu cei de la playtech.ro.

Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează că semnalul este încă modest și poate fi influențat de activitatea intensă a stelei pitice roșii, ale cărei pete și erupții complică analiza spectrală.

„Vedem două posibilități: fie planeta are o atmosferă secundară bogată în gaze grele, fie este o rocă goală, fără înveliș gazos”, a explicat dr. Ryan MacDonald, specialist în exoplanete la Universitatea St Andrews.

Exoplaneta TRAPPIST-1e are dimensiuni și masă apropiate de cele ale Pământului și se află suficient de aproape pentru a fi studiată repetat cu instrumentele actuale. Dacă existența unei atmosfere se confirmă, TRAPPIST-1e ar deveni cea mai promițătoare planetă stâncoasă descoperită până acum, în căutarea semnelor de viață din Univers.

În plus, faptul că sora sa, TRAPPIST-1d, pare să fi pierdut atmosfera, iar 1e încă o păstrează, sugerează că unele lumi din jurul piticelor roșii pot rezista mai bine furtunilor stelare.

Ce urmează

Telescopul James Webb are programate noi campanii de observații, care vor crește numărul trecerilor analizate de la patru la aproape 20. În paralel, telescoape de la sol vor monitoriza activitatea stelei pentru a separa mai bine semnalul planetei de zgomotul de fond.

„Avem, în sfârșit, instrumentele pentru a căuta condiții locuibile în alte sisteme stelare. Este una dintre cele mai interesante perioade pentru astronomie”, a subliniat dr. MacDonald.

Deși încă nu putem vorbi despre un „al doilea Pământ”, TRAPPIST-1e rămâne o planetă extrem de „ofertantă” pentu astronomii care caută răspunsul la una dintre cele mai mari întrebări: suntem singuri în Univers?

