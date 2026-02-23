Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu intervine în scandalul banilor europeni: „Funia se apropie de gât, așa încât și Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el”

Bianca Dogaru
23 feb. 2026, 18:54, Actualitate
Toni Neacșu intervine în disputa privind fondurile europene suspendate și critică modul în care Guvernul Bolojan a gestionat Cererea de plată nr. 3 din PNRR.

Neacșu susține că întârzierile sunt mai grave decât cele legate de pensiile speciale și că suma totală suspendată în mai 2025 ajunge la 869 milioane de euro, aferentă unui număr de șase jaloane neîndeplinite.

„Să înțeleg că în sfârșit cineva recunoaște că există întârzieri grave în ce privește Cererea de plată nr. 3, altele decât cele privind pensiile speciale?? Desigur, suma totală suspendată în mai 2025 este de 869 milioane de euro, aferentă a 6 jaloane, din care carieră la televiziuni și în retorica Guvernului nu a făcut decât nefericitul de jalon 215. Să mai înțeleg că de fapt riscăm să pierdem definitiv mai mulți bani decât cei 231 milioane de euro cu care Guvernul amenință de prin toamnă trecută? Da, exact asta trebuie să înțeleg. Noutatea e doar că cineva o recunoaște, nu că nu o tot spun de mult.”

Potrivit acestuia, cererea de plată nr. 3 trebuia depusă în martie 2023, după îndeplinirea jaloanelor încă din 2022. Documentul a fost transmis însă în decembrie 2023, iar în mai 2025 plata a fost făcută doar parțial. Diferența de 869 de milioane de euro a fost suspendată.

„Cererea de plată 3 trebuia depusă în martie 2023 (toate jaloanele trebuiau îndeplinite încă 2022), a fost depusă în decembrie 2023 și abia în mai 2025 a fost plătită parțial, atunci când s-a și suspendat plata diferenței de 869 milioane euro. Termenul final pentru îndeplinirea întârzierilor astfel încât să se poată debloca o parte din bani a fost 28.11.2025. Atunci Guvernul a renunțat la o parte din bani (vreo 55 de milioane) și la jaloanele aferente și a trimis Comisiei Europene o scrisoare (secretă) în care recunoștea neîndeplinirea altor vreo 3 jaloane. Tot atunci, pentru a devia atenția de la vinovații reali, au început să instige asupra altor vinovății inventate, adică asupra ÎCCJ și ulterior CCR și în general asupra diavolilor de magistrați.”

În opinia sa, o parte din întârzieri ar avea legătură cu numiri politice în companii din energie și transporturi, domenii de care depinde deblocarea unor sume importante. Acesta avertizează că o informare iminentă a Comisiei Europene ar putea arăta câți bani a pierdut România și susține că responsabilitatea nu poate fi evitată.

„Acum funia se apropie de gât (CE va informa iminent câți bani în mod real am pierdut, informare din care se va vedea și că eliminarea pensiilor magistraților nu înseamnă reformarea pensiilor speciale), așa încât și Ilie Bolojan trebuie să caute alți vinovați, că doar nu o să răspundă el.”

