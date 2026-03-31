Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au luat cu asalt casele de schimb valutar și amanet. Aceștia au confiscat peste 60 de milioane de lei de la o casă de schimb valutar, 21 de kilograme de bijuterii din aur și 1,37 milioane de lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.

În cadrul unei acțiuni de control, inspectorii antifraudă au confiscat 68,93 milioane de lei, peste 13,5 milioane de euro, sumă aferentă activităților de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare, de către o societate din București. Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiun de schimb valutar după ce autorizația de funcționare le-a fost retrasă în luna februarie.

„Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat 21,95 de kilograme de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, dar și suma de 1,37 milioane de lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur. Pe lângă confiscarea acestor bunuri, societatea în cauză s-a ales și cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

„În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: