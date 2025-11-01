Șah-mat la cultură. Cât pierde statul român prin COMASĂRILE ministrului András István Demeter: „Poți finanța un mic Broadway, aici, la București”/”O formă mascată de politizare”

Cultura românească a ajuns, în 2025, la ceasul comasării. Mai exact, Ministerul Culturii a anunțat oficial că intenționează să unească două instituții importante din București, respectiv Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii.” Demeter András István, ministrul Culturii, a precizat că măsura propusă are rolul de a consolida oferta artistică și că nu va fi un caz izolat, fiind posibil ca și alte instituții culturale să treacă prin procese similare de reorganizare. Profesioniști din zona culturală resping însă versiunea ministrului și estimează că vor fi pierderi uriașe în urma comasării, mai ales în lipsa unor studii de impact privind costurile acestor decizii de fuzionare a unor instituții. Aceștia amintesc de precedenta comasare din 2013, dintre Opera Națională București și Teatrul Național de Operetă, care s-a dovedit un fiasco.

Oficialul de la Cultură susține că Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii” desfășoară activități complementare și se adresează aceluiași public, justificând că o eventuală unificare ar putea duce la o ofertă mai coerentă pentru iubitorii de muzică, operetă și musical.

Șah-mat la cultură: „93 de milioane de lei pierderi în cazul comasării Operetei cu Ambasadorii”

Sursele Gândul contrazic teoria ministrului Culturii și spun că, la un simplu calcul, efectele comasării nu ar aduce câștiguri la bugetul de stat. Dimpotrivă, se vorbește despre pierderi de zeci și sute de milioane de lei, cuantificate pe o perioadă de cinci ani.

„Efectele sunt pe termen lung. Comasarea Teatrului de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii” costă statul român în jur de 93 de milioane de lei, pe o perioadă de cinci ani. În ceea ce privește comasarea Operei cu Opereta am estimat niște costuri care se ridică la 268 milioane de lei. Îți pui întrebarea ce poți să faci cu 93 de milioane de lei? Festivalul Enescu are un buget de 70 de milioane de lei, iar concursul Enescu undeva sub 20.

Adică, cu banii aceștia poți să finanțezi o ediție de Festival și de concurs Enescu, și-ți mai rămân și bani de protocol. Câte producții de musical foarte bune, producții noi ai putea finanța pe o perioadă de cinci ani? – Dacă ai cheltui 93 de milioane de lei numai pentru asta, ai putea face în jur de 37 de producții cam de același nivel cu Romeo și Julieta de la noi de la Operetă. Practic, poți finanța un mic Broadway, aici la București. Dar noi ce facem? Investim într-o comasare care nu va da rezultate sau are riscuri foarte mari să nu funcționeze”, a conchis sursa citată.

Întrebările Monicăi Anisie către ministrul Culturii cu privire la comasările propuse

Monisa Anisie, senator PNL, a făcut o interpelare către ministrul Culturii cu privire la comasarea Teatrului Național de Opereră și Musical Ion Dacian și a Teatrului Muzical Ambasadorii, precizând că ridică semne serioase de întrebare, privind transparența și fundamentarea unei astfel de decizii.

„Care este justificarea ce stă la baza acestei propuneri de comasare? Ce studiu de impact a fost făcut?

Care sunt costurile estimate ale comasării?

Care sunt beneficiile financiare rezultate în urma acestei propuneri de comasare?

Care este numărul de angajați disponibilizați în urma acestei propuneri de comasare?

Cum se justifică această nouă tentativă de comasare, în condițiile în care precedenta comasare dintre Opera Națională București și Teatrul Național de Operetă s-a dovedit a fi un eșec total?

Cum justificați acuzațiile de conflict de interese care vi se aduc, din cauza faptului că, în momentul de față, sunteți parte dintr-un proces, aflat pe rolul Tribunalului București, prin care se solicită anularea rezultatului consursului pentru funcția de manager al Teatrului de Operetă și Musical Ion Dacian?”

Ce alte comasări și mutări se mai pregătesc în zona culturală

Potrivit surselor Gândul, se pregătesc și alte comasări și mutări de la o instituție la alta. Vorbim despre „Filarmonica George Enescu” cu „Tinerimea Română”, dar și „Opera Națională București” cu „Centrul Național al Dansului.”

Sursele noastre au mai precizat că ministrul Culturii ar mai pregăti și alte mutări, cum ar fi trecerea unor centre culturale din subordinea Ministerului Culturii în subordinea autorităților locale.

„Două dintre ele – Centrul Cultural de la Toplița și Centrul Cultural Arcuș de la Sfântul Gheorghe s-ar muta practic de sub autoritate românească. Ceea ce este un punct bun pentru UDMR care își ajută comunitatea. Însă, identific aici o manevră a ministrului Culturii pentru a obține sprijinul necondiționat al UDMR și pentru a se putea trece mai ușor peste conflictul dânsului de interese de la Operetă.

Pe lumea asta se fac multe fuziuni, achiziții de firme, comasări și, fie că sunt la stat sau la privat, toate au costuri. Problema este că, de fiecare dată când ministerul Culturii inventează o năstrușnicie din asta, pe ideea « haide să comasăm două entități », asta se face de obicei printr-o Hotarâre de Guvern. Și Hotărârea de Guvern are atașată o notă de fundamentare, în care se scot în evidență beneficiile. De obicei, sunt niște poezii, dar există o rubrică acolo care se numește impact macro-economic și la acea rubrică Ministerul Culturii trece întotdeauna «nu s-a identificat»”, au precizat sursele Gândul.

Opera Naţională din Bucureşti şi Teatrul Naţional de Operetă ”Ion Dacian”, fuzionare în 2013: „A fost un eșec!”

La acea vreme, s-a constatat că noua formulă organizatorică nu avea deloc efectele scontate și nu a dus la creşterea eficienţei activităţii şi nici la reducerea cheltuielilor de funcţionare. Totodată, s-a remarcat şi o diminuare semnificativă a repertoriului de stagiune a spectacolelor de operetă, dar şi a celor de operă şi de balet faţă de stagiunile anterioare reorganizării.

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical ”Ion Dacian” din Capitală s-a reînființat în 2016, prin reorganizarea Operei Naţionale Bucureşti.

”S-a reparat o greşeală din 2013: printr-o Hotărâre de Guvern adoptată azi, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical «Ion Dacian» se reînfiinţează, iar Opera Naţională Bucureşti se reorganizează”, scria, în 2016, Corina Şuteu pe pagina sa de Facebook în 2016.

” Totul se duce pe apa sâmbetei, riscurile comasării sunt mari”

Sursele noastre au mai precizat că, în acest plin proces de reorganizare a instituțiilor de cultură, comasările reprezentă un proces extrem de dificil și de obicei instituția mai mică pierde.

„În 2016, Opereta a ieșit distrusă de acolo, a ieșit în pragul disoluției. Veniturile proprii în perioada 2023-2016, când cele două instituții au fost comasate, veniturile erau mai mici decât cele pe care le aveau înainte de comasare, cu mult mai mici.

Mesajul meu este acela că inițiativele de comasare a instituțiilor de orice fel trebuie să aibă estimate niște costuri și niște riscuri, Mai exact, o analiză foarte riguroasă de risc, tocmai pentru că avem precedentul comasării Operei cu Opereta din perioada 2013 – 2016. Ce măsuri luăm să nu se repete dezastrul de atunci?

De fapt, în opinia mea comasările sunt o formă mascată de politizare – pentru că și în 2024 când s-a propus comasarea Operei cu Tinerimea Română și acum Opereta cu Ambasadorii – se vizează schimbarea managerilor cu un interimar, o numire făcută de ministru. Totul se duce pe apa sâmbetei și trimite instituția comasată pe un teren plin de incertitudini și riscuri foarte mari de a o da în bară. Deci, nu mai poți veni cu comasări în ziua de astăzi fără să evaluezi realist riscurile și fără să calculezi realist costurile.”

Reorganizarea din Ministerul Culturii suscită controverse aprinse

Raluca Turcan, fost ministru al Culturii, a criticat și ea actuala conducere a ministerului, acuzând-o că folosește reorganizarea instituțiilor culturale pentru scopuri personale și politice. Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a reacționat dur la anunțurile privind reorganizările și concursurile demarate de actualul ministru al Culturii, acuzând lipsă de transparență și posibile conflicte de interese.

„Înțeleg că la Ministerul Culturii au fost demarate concursuri și procese de reorganizare. Foarte bine – astfel de demersuri sunt necesare. Întrebarea este însă: cum și din ce motive sunt ele realizate?”, a scris fostul ministru pe rețelele sociale.

„Instituția Ministerului Culturii trebuie ferită de suspiciuni de conflict de interese”

Raluca Turcan acuză actuala conducere a Ministerului Culturii că reorganizările recente „riscă să semene mai degrabă a feudalizare decât a preocupare reală pentru performanță.”

Ea a atras atenția și asupra unei posibile situații de conflict de interese, afirmând că prima propunere de comasare vizează Teatrul de Operetă – instituție unde actualul ministru ar fi dorit să devină manager, dar nu a promovat concursul de management.

„Pentru că nu a promovat el însuși concursul, a deschis un proces împotriva Ministerului Culturii, unde anterior a fost secretar de stat și acum este ministru. Instituția Ministerului Culturii trebuie ferită de suspiciuni de conflict de interese”, a subliniat Raluca Turcan.

Colectivul Teatrului Muzical „Ambasadorii”, revoltat de comasare

Anunțul a stârnit deja discuții în mediul cultural, mulți artiști exprimându-și îngrijorarea cu privire la pierderea identității instituționale și la efectele asupra personalului artistic.

Colectivul Teatrului Muzical „Ambasadorii” – singurul teatru pentru copii și tineret finanțat de Ministerul Culturii – trage un semnal de alarmă privind intenția ministerului de a comasa instituția cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian.”

Angajații teatrului și managerul Mihai-Ciprian Rogojan au transmis ministrului culturii, Demeter András István, un memoriu oficial în care avertizează că o astfel de decizie ar „șterge identitatea cultural-educativă” a instituției și ar reprezenta o pierdere gravă pentru publicul tânăr.

„Această măsură ar afecta grav echilibrul cultural existent și ar compromite rolul educativ, social și artistic pe care Teatrul Muzical Ambasadorii îl îndeplinește la nivel național. Instituția noastră reprezintă, la acest moment, singurul teatru pentru copii și tineret finanțat de Ministerul Culturii, o entitate care a reușit să obțină performanțe recunoscute în țară și în străinătate”, a declarat managerul Mihai-Ciprian Rogojan.

Documentul subliniază că o comasare ar dilua misiunea ambelor teatre, întrucât „Teatrul Muzical Ambasadorii” are un public și un scop complet diferit de cel al Teatrului de Operetă, dedicat producțiilor pentru adulți.

„A comasa o instituție de repertoriu cu una de proiect este antagonic și ineficient. Exemplele anterioare, precum fuziunea dintre Opera Națională București și Teatrul de Operetă (2013–2016), au produs dezechilibre și pierderi economice”, se arată în memoriu.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: