Prima pagină » Actualitate » Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei în august 2026, cu 2,3% față de iulie, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Față de aceeași lună din 2025, veniturile au crescut cu 5,6%, sub rata inflației de 6,2%, ceea ce a redus puterea de cumpărare. Salariul mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 2,2% față de luna precedentă.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat marți, 13 octombrie 2026, noile date referitoare la câștigul salarial mediu brut pe economie aferent lunii august 2026. Acesta a fost de 9.497 de lei. Salariul mediu net a coborât la 5.688 de lei, cu 2,3% mai mic față de luna iulie.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație. Foto: INS.

Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în IT, cu 13.010 lei, și în extracția petrolului și gazelor naturale, cu 11.760 lei. La polul opus, veniturile au fost de 2.985 de lei în alte activități de servicii și de 2.998 de lei în pescuit și acvacultură.

Salariul mediu net a crescut cu 5,6% într-un an, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 0,5%, din cauza scumpirilor. Față de iulie 2026, aceasta s-a redus cu 2,5%, ajungând la 97,5%, potrivit indicelui câștigului salarial real.

„Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 235,1%, cu 6,0 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2026”, arată INS.

INS precizează că salariile medii variază în funcție de acordarea primelor și a altor bonusuri. Efectele sunt mai vizibile în decembrie și în martie-aprilie, dar se atenuează la nivelul întregului an.

August 2026 vs. iulie 2026

În august, salariul mediu net a scăzut în majoritatea sectoarelor economice față de iulie. INS explică evoluția prin primele și bonusurile acordate anterior, dar și prin producția și încasările mai mici sau concediile de odihnă.

„Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 18,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

  • între 10,5% și 14,0% în activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi juridice şi de contabilitate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

  • între 3,5% și 10,0% în fabricarea produselor textile, tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor, alte activităţi industriale, fabricarea echipamentelor electrice, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de închiriere şi leasing, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de creație şi interpretare artistică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice”, arată INS.

INS arată că salariile medii nete au crescut în unele sectoare datorită primelor, bonusurilor și altor beneficii. Alte cauze au fost producția și încasările mai mari, dar și reducerea personalului cu venituri sub medie.

„Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 8,0% în activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

  • între 3,0% și 6,5% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, activităţi sportive, recreative şi distractive, fabricarea produselor din tutun;

  • între 1,0% și 2,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activităţi de investigații şi protecţie, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, telecomunicaţii, hoteluri şi alte facilități de cazare”, arată INS.

În august 2026, salariile medii nete din sectorul bugetar au scăzut ușor față de iulie. Și anume, cu 1,1% în sănătate și asistență socială, cu 1% în învățământ și cu 0,6% în administrația publică.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), INS

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
15:59
Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
ULTIMA ORĂ VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
15:53
VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni
15:34
Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni
INTERVIU EXCLUSIV Camerele de supraveghere inteligente cu tehnologie românească intră în ecuația apărării. Șeful Asociației Române pentru Tehnică de Securitate: Programul SAFE nu trebuie să fie doar pentru marii jucători din industrie
15:30
Camerele de supraveghere inteligente cu tehnologie românească intră în ecuația apărării. Șeful Asociației Române pentru Tehnică de Securitate: Programul SAFE nu trebuie să fie doar pentru marii jucători din industrie
HOROSCOP 2 zodii care au mari probleme de sănătate în a doua jumătate a lunii octombrie. Avertismentul expertei Cristina Demetrescu de la Pro TV
15:29
2 zodii care au mari probleme de sănătate în a doua jumătate a lunii octombrie. Avertismentul expertei Cristina Demetrescu de la Pro TV
NEWS ALERT Raportul despre anularea alegerilor prezidențiale nu a mai fost prezentat de Parlament. Motivul are legătură cu Guvernul Niculescu. Când va fi publicat
15:20
Raportul despre anularea alegerilor prezidențiale nu a mai fost prezentat de Parlament. Motivul are legătură cu Guvernul Niculescu. Când va fi publicat
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ce poți așeza la fereastră în seara de 13 octombrie, în Ajunul Sfântei Parascheva. Tradiția veche păstrată de credincioși!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Ce mâncau, de fapt, dinozaurii? Cel mai probabil alge marine, indică noi fosile
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
EXCLUSIV „O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic
16:05
„O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic
FLASH NEWS Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
15:43
Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
FLASH NEWS Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”
15:29
Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”
ULTIMA ORĂ Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv
15:23
Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv
FLASH NEWS Comisia pentru Învățământ a Senatului dezbate obligativitatea uniformelor școlare. Elevii se opun
15:16
Comisia pentru Învățământ a Senatului dezbate obligativitatea uniformelor școlare. Elevii se opun
REACȚIE Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru acuză PSD că folosește suspendarea lui Nicușor Dan ca armă politică: ”Tratează Constituția ca pe o listă de prețuri”
15:14
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru acuză PSD că folosește suspendarea lui Nicușor Dan ca armă politică: ”Tratează Constituția ca pe o listă de prețuri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe