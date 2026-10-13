Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei în august 2026, cu 2,3% față de iulie, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Față de aceeași lună din 2025, veniturile au crescut cu 5,6%, sub rata inflației de 6,2%, ceea ce a redus puterea de cumpărare. Salariul mediu brut a ajuns la 9.497 de lei, în scădere cu 2,2% față de luna precedentă.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat marți, 13 octombrie 2026, noile date referitoare la câștigul salarial mediu brut pe economie aferent lunii august 2026. Acesta a fost de 9.497 de lei. Salariul mediu net a coborât la 5.688 de lei, cu 2,3% mai mic față de luna iulie.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în IT, cu 13.010 lei, și în extracția petrolului și gazelor naturale, cu 11.760 lei. La polul opus, veniturile au fost de 2.985 de lei în alte activități de servicii și de 2.998 de lei în pescuit și acvacultură.

Salariul mediu net a crescut cu 5,6% într-un an, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 0,5%, din cauza scumpirilor. Față de iulie 2026, aceasta s-a redus cu 2,5%, ajungând la 97,5%, potrivit indicelui câștigului salarial real.

„Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 235,1%, cu 6,0 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2026”, arată INS.

INS precizează că salariile medii variază în funcție de acordarea primelor și a altor bonusuri. Efectele sunt mai vizibile în decembrie și în martie-aprilie, dar se atenuează la nivelul întregului an.

August 2026 vs. iulie 2026

În august, salariul mediu net a scăzut în majoritatea sectoarelor economice față de iulie. INS explică evoluția prin primele și bonusurile acordate anterior, dar și prin producția și încasările mai mici sau concediile de odihnă.

„Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 18,3% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

între 10,5% și 14,0% în activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi juridice şi de contabilitate, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 3,5% și 10,0% în fabricarea produselor textile, tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor, alte activităţi industriale, fabricarea echipamentelor electrice, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de închiriere şi leasing, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de creație şi interpretare artistică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice”, arată INS.

INS arată că salariile medii nete au crescut în unele sectoare datorită primelor, bonusurilor și altor beneficii. Alte cauze au fost producția și încasările mai mari, dar și reducerea personalului cu venituri sub medie.

„Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

cu 8,0% în activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;

între 3,0% și 6,5% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, activităţi sportive, recreative şi distractive, fabricarea produselor din tutun;

între 1,0% și 2,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activităţi de investigații şi protecţie, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, telecomunicaţii, hoteluri şi alte facilități de cazare”, arată INS.

În august 2026, salariile medii nete din sectorul bugetar au scăzut ușor față de iulie. Și anume, cu 1,1% în sănătate și asistență socială, cu 1% în învățământ și cu 0,6% în administrația publică.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), INS