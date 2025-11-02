Bilanț deloc optimist de la Salvamont România care anunță că echipele sale au intervenit în cinci cazuri de urgență în ultimele 24 de ore. Patru persoane au fost salvate, iar una a fost predată Serviciului de Medicină Legală.

Cinci apeluri de urgență primite în ultimele 24 de ore

Dispeceratul Național Salvamont a raportat cinci apeluri de urgență primite în ultimele 24 de ore, în urma cărora au fost salvate patru persoane. Din păcate, o altă persoană a fost găsită decedată și predată Serviciului IML.

Este important de precizat că cele mai multe apeluri au fost înregistrate în județul Brașov, două pentru Salvamont Municipiul Brașov și unul pentru Salvamont Județul Brașov, potrivit Mediafax.

Alte intervenții au avut loc în Maramureș și Hunedoara. Pe lângă solicitările de urgență, dispeceratul a primit și 22 de apeluri prin care turiștii au cerut informații și sfaturi despre trasee montane.

Sursă foto: Gândul

