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Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale

Eroul pe patru picioare. Un câine din Iași donează sânge pentru alte patrupede. Povestea emoționantă a lui Boica, primul donator al băncii locale de sânge pentru animale
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Câinele donator de sânge. Sursa foto: Ziaruldeiasi.ro
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Până la finalul anului, la Iași ar putea fi lansată o bancă de sânge pentru animale, un proiect inedit menit să asigure mai rapid transfuziile necesare în cazurile de urgență. Centrul poate să ofere sânge inclusiv medicilor veterinari din regiune. Primul donator este Boica, un metis de talie mare cu o poveste de viață impresionantă.

Boica a ajuns la spitalul veterinar Arcadia Vet după ce a fost lovit de o mașină. După ce s-a recuperat, a fost adoptat de unul dintre asistenții veterinari. Astăzi, câinele de aproape 4 ani donează periodic, salvând în acest fel viețile altor patrupede.

Boica a fost abandonat de proprietari

Într-o urgență veterinară, o transfuzie poate deveni necesară imediat, sângele nefiind un produs care poate fi găsit oricând, în orice cantitate. La Iași există un donator pentru astfel de situații: Boica, un metis de talie mare care a ajuns pacient la Arcadia Vet, după ce a fost lovit de o mașină. Avea atunci puțin peste un an, iar din păcate o lăbuță din spate îi fusese strivită.

„Și domnii care l-au adus, proprietarii de drept s-au gândit să-l abandoneze în cadrul spitalului. A fost ținut de toată echipa și iubit și cocolit și drăgălit, dar la un moment dat, după ce s-a făcut bine, a fost nevoie să plece către o casă. Eu m-am atașat emoțional de el și nu m-am văzut să-l las să plece în altă parte și m-am făcut hotărât să fie al meu”, a povestit pentru Ziarul de Iași Denise Livadaru, asistent veterinar la Ardacia Vet.

Câinele donator de sânge. Sursa foto: Ziaruldeiasi.ro

 

Astfel, Boica să fie rezident permanent la cel mai mare spital veterinar din Iași, unde împarte spațiul cu 4 pisici. Câinele care fost cândva un pacient abandonat și a ajuns să îi ajute, acum, pe alți pacienți. Rolul de donator a venit după ce medicii au avut pacienți care au necesitat transfuzii.

„După aceea, am avut pacienți cu probleme de sănătate care au avut nevoie de transfuzie de sânge. Iar domnul nostru, Boica, fiind un metis de talie mare, tinerel și fără probleme de sănătate, am luat decizia să fie principalul nostru donator de sânge”, a mai povestit Denise.

O bancă de sânge veterinară este pregătită la Iași

Totuși, un câine nu poate dona însă ori de câte ori este nevoie, și se creează problema mai largă a existenței unor rezerve de sânge pentru animale. O bancă de sânge veterinară este deja pregătită la Iași, având obiectivul de a deveni și o sursă de aprovizionare pentru medicii veterinari din regiune.

Diana Mocanu. Foto: Ziaruldeiasi.ro

„Proiectul nostru este ca până la finalul acestui am să lansăm un centru de recoltare sânge, un centru de unde se pot aproviziona medicii din toată zona Moldovei. Suntem în colaborare cu VetBloodCenter din București, care e o echipă cu vechime deja în zona asta de medicină transfuzională. Vor veni să ne facă aici training și vom avea frigidere speciale”, a explicat Diana Mocanu, medic veterinar și director medical.

Medicii caută donatori atât în rândul câinilor, cât și al pisicilor. Pentru a dona, este obligatoriu ca animalele să fie sănătoase, vaccinate și deparazitate, vârsta și talia fiind criterii importante. Cazul lui Boica, un câine tânăr și de talie mare, este unul recomandat pentru donare.

„Ca să fie donator de sânge, trebuie să fie vaccinat, deparazitat, la zi cu toate vaccinurile și toate deparazitările, să fie clinic sănătos și să nu aibă alte probleme de sănătate. Dar cel mai important este vârsta. Trebuie să fie un cățel tânăr, activ și foarte de treabă, ca Boica”, a mai spus Denise Livadaru.

Exemplul lui Boica va continua

Campania de recrutare a donatorilor este derulată în parteneriat cu echipa VetBlood din București. Nevoia aceasta este permanentă, căci un animal sănătos nu poate dona sânge foarte des.

„Noi avem acum o campanie alături de cei de la VetBlood București, unde ne căutăm donatări de sânge pentru că dacă un cățel sănătos, cum este Boica, donează sânge, nu poate să doneze de foarte multe ori pe an și noi avem nevoie de sânge. Și o să avem nevoie, bineînțeles, de mai mulți blănoși, căței și pisici, pentru că în tot timpul este nevoie de sânge pentru a ajuta alți pacienți din cadrul spitalului”, spun specialiștii care salvează animalele aflate în situații critice.

Donarea poate fi făcută și de pisici, iar recoltarea este supravegheată de echipa medicală. Cantitatea de sânge este stabilită în funcție de greutatea animalului, procedura putând fi făcută sub sedare. Nu în ultimul rând, donarea „este benefică și pentru căței, dar și pentru pisici. Căutăm și donatori pisici să doneze sânge. Nu se întâmplă nimic și totul este controlat și urmărit îndeaproape de o echipă medicală”, spune Denise Livadaru.

 

 

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