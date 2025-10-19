Sam Rivers, basistul Limp Bizkit, a murit la 48 de ani. Ce spun apropiații

Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Anunțul a fost făcut de către trupă pe rețelele de socializare.

„Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Inima noastră,. Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era magie pură. Pulsul din spatele fiecărui cântec, liniștea din haos, sufletul din sunet”, a scris trupa într-o postare pe Instagram.

Cauza morții sale nu a fost dezvăluită, scrie BBC.

Limp Bizkit, formată din Fred Durst, John Otto, DJ Lethal și Rivers, s-a înființat în 1994. Cu stilul său ce combina hip-hop-ul și rock-ul, precum și cu versurile pline de expresii vulgare, trupa a definit sunetul anilor ’90 și a fost creditată pentru aducerea muzicii heavy în mainstream.

„Suntem în stare de șoc”, a scris DJ Lethal (al cărui nume real este Leor Dimant) într-un comentariu la anunțul postat pe Instagram.

El le-a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers.

