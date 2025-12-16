Prima pagină » Actualitate » Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. Spre ce cariere se îndreaptă aceștia

Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. Spre ce cariere se îndreaptă aceștia

16 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. Spre ce cariere se îndreaptă aceștia
Galerie Foto 15
Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi

Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, de care este foarte mândră. Artista a spus spre ce cariere se îndreaptă aceștia.

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Artista este foarte mândră de cei doi copii ai săi. Bogdan este student la medicină, în timp ce Ioana vrea o carieră în avocatură, după cum a dezvăluit vedeta pentru click.ro.

Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. ”Eu îi voi însoți în drumul lor”

”Copilul meu a reușit să își urmeze visul, este în anul întâi la Medicină iar eu sunt datoare să îl susțin. Cred că are o misiune foarte grea, este extrem de pasionat și iubește foarte mult ceea ce face, se pare că este pe drumul lui. Ioana vrea avocatură, cu totul alt domeniu, ea urmează să dea bacalaureatul, e o fată deșteaptă care știe ce are de făcut și trebuie să își construiască viitorul. Eu îi voi însoți în drumul lor”, a declarat sanda Ladoși.

Artista a spus și cum vor petrece copii săi de sărbătorile de iarnă:

”Întotdeauna Crăciunul este despre familie și ar trebui să cultivăm acest lucru. Copiii mei știu că indiferent ce idei au, Crăciunul este al familiei, după aceea treaba lor ce fac de Revelion, pentru că vor petrece cu prietenii. Vreau să îi educ în acest spirit de familie, Crăciunul este despre familie. De Anul Nou va fi fiecare pe cont propriu pentru că au cercul lor de prieteni iar noi de sărbători muncim, ca în fiecare an. În noul an vreau să intru întotdeauna cu dreptul și cu gânduri pozitive”.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
16:48
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
16:46
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
PROTEST Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
FLASH NEWS Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
16:17
Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
SPORT Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
16:10
Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
UPDATE Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
15:54
Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Telescopul James Webb a descoperit cea mai veche supernovă observată vreodată
EXTERNE Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
17:00
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
FLASH NEWS Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
16:51
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
16:15
Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

Cele mai noi