Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. Spre ce cariere se îndreaptă aceștia

Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, de care este foarte mândră. Artista a spus spre ce cariere se îndreaptă aceștia.



Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Artista este foarte mândră de cei doi copii ai săi. Bogdan este student la medicină, în timp ce Ioana vrea o carieră în avocatură, după cum a dezvăluit vedeta pentru click.ro.

Sanda Ladoși, despre cei doi copii ai săi. ”Eu îi voi însoți în drumul lor”

”Copilul meu a reușit să își urmeze visul, este în anul întâi la Medicină iar eu sunt datoare să îl susțin. Cred că are o misiune foarte grea, este extrem de pasionat și iubește foarte mult ceea ce face, se pare că este pe drumul lui. Ioana vrea avocatură, cu totul alt domeniu, ea urmează să dea bacalaureatul, e o fată deșteaptă care știe ce are de făcut și trebuie să își construiască viitorul. Eu îi voi însoți în drumul lor”, a declarat sanda Ladoși.

Artista a spus și cum vor petrece copii săi de sărbătorile de iarnă:

”Întotdeauna Crăciunul este despre familie și ar trebui să cultivăm acest lucru. Copiii mei știu că indiferent ce idei au, Crăciunul este al familiei, după aceea treaba lor ce fac de Revelion, pentru că vor petrece cu prietenii. Vreau să îi educ în acest spirit de familie, Crăciunul este despre familie. De Anul Nou va fi fiecare pe cont propriu pentru că au cercul lor de prieteni iar noi de sărbători muncim, ca în fiecare an. În noul an vreau să intru întotdeauna cu dreptul și cu gânduri pozitive”.