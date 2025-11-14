„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială

Cercetătorii încearcă să determine grupa sangvină RH a unei femei din Serbia, posesoare a unei grupe foarte rare, care este prezentă la numai 50 de persoane la nivel mondial.

Această grupă este denumită și „sângele de aur” și este cunoscută că Rh-nul sau Rh zero, scrie publicația Blic.

Grupa sanguine Rh zero este deci rezultatul unei mutații genetice transmisibile între generații. Oamenii de știință studiază acum grupa aceasta în laborator, în speranța că vor salva mai multe vieți, mai ales ale persoanelor cu grupe sangvine rare.

Grupa sangvină este o caracteristică genetică neschimbată pe parcursul vieții. Cunoașterea sa este crucială pentru transfuzii și donări de sânge. Cei care au grupe rare întâmpină dificultăți în găsirea sângelui compatibil. Grupa sangvină aurie nu conține antegene Rh în globulele roșii. Cu toate că este rară, ea are o importanță medicală majoră, putând salva vieți.

Prima confirmare a acestei grupe s-a făcut în Australia, în 1961. Al doilea caz a fost raportat în 2022, în India. În Serbia, acum 20 de ani, o femeie cu această grupă rară a fost denumită „doamna cu sânge de aur”. Dr. Snežana Jovanović Srzentić de la Institutul de Transfuzie de Sânge a spus:

„A fost invitată să-și doneze sângele unui elvețian, iar apoi aceștia au numit-o doamna cu sânge auriu, deoarece era vorba despre grupa sangvină RH0. Această grupă sangvină nu are niciunul dintre cei 56 de antigeni din sistemul sangvin”.

Grupa ar putea să contribuie la crearea unei rezerve universale de sânge pentru transfuzii. Cercetătorii caută modalități să depășească limitările actuale ale utilizării sângelui donat.

Grupele sangvine sunt clasificate în funcție de prezența anumitor markeri pe suprafața globulelor roșii. Markerii aceștia, denumiți antigeni, pot să fie detectați de sistemul imunitar.

Profesorul Ash Toje de la Universitatea din Bristol spune: „Când primești sânge de la un donator care conține antigene diferite față de propriul sânge, sistemul imunitar creează anticorpi și atacă antigene necunoscute, care îți pot pune viața în pericol”.

De asemeena, alte echipe de cercetare din SUA, Canada și Spania lucrează la producerea de sânge Rh zero în laborator, utilizând diverse tehnici de editare genetică.

Important de știut este că, sângele auriu este un donator universal, util în situații critice și în cercetarea științifică. Cu toate acestea, persoanele cu această grupă întâmpină dificultăți în găsirea de sânge compatibil și pot să sufere complicații în timpul sarcinii sau transfuziilor.

