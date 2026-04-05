Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Percheziție cu bucluc în Cluj-Napoca. În cursul zilei de 5 aprilie 2026, a fost efectuată o percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de delapidare. În vizor au fost luați mai mulți muncitori de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea. Iată ce au descoperit polițiștii la cazările lor.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliția Orașului Huedin. Potrivit datelor, de la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea au fost ridicate materiale de construcții și unelte, scrie Clujenii.ro.

Ancheta se află în derulare

Există suspiciunea potrivit căreia aceste materiale de construcții și unelte ar fi aparținut lucrărilor tronsonului feroviar mai sus menționat. La momentul actual se află în plină desfășurare o anchetă pentru a se stabili modul în care aceste materiale ar fi ajuns în posesia lor. De altfel, ancheta vizează și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.

