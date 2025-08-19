Șase tineri au fost alergați de URS în Săcele: „Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă”

Șase tineri au fost alergați de un urs în Săcele. Aceștia stăteau de vorbă în fața casei unuia dintre ei, iar animalul s-a apropiat brusc și a început să-i alerge.

Unul dintre tineri a vrut să deschidă poarta atunci când a văzut că ursul vine spre ei, dar a constatat că era închisă. Astfel că, au început să alerge. Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere.

„Deodată am văzut că ursul coboară și m-am uitat după el. Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă. Nu am mai trăit așa ceva până acum. De obicei, îl mai vedem pe stradă, dar să ne fugărească în timp ce eram cu prietenii, a fost de neuitat”, a povestit o tânăra pentru Observator News.

„Dacă nu-l vedea prietena mea, nu ştiu ce se întâmpla”

Unul dintre tineri spune că nu știe ce ar fi putut să se întâmple în cazul în care prietena sa nu vedea animalul.

„Nu era mare, era un pui, dar fugea tare. Dacă nu-l vedea prietena mea, nu ştiu ce se întâmpla. Dacă mai ieşim stăm undeva unde putem să intrăm repede în curte”, spun tinerii.

Primarul din Săcele a declarat că ursii își fac apariția aproape zilnic în comunitate.

„Noi anul acesta am reuşit să capturăm 3 urşi. Unul a fost relocat în munţii Capra acum 2 luni, iar 2 pui de urşi au fost preluaţi de sanctuarul de la Zărneşti. Mai sunt, zicem noi, cel puţin câteva zeci de mii de exemplare în jurul Săcelelor şi iată că aprope în fiecare zi îşi fac apariţia în zona urbană”, a spus primarul din Săcele pentru Observator News.

