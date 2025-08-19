Prima pagină » Știri politice » Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Alexandru Tudor
19 aug. 2025, 12:16, Știri politice
Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Senatorii se vor reuni miercuri, 20 august, într-o ședință extraordinară, au precizat surse politice pentru Gândul. Pe ordinea de zi ar urma să se afle proiectul inițiat de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian referitor la pensiile magistraților.

Reamintim că proiectul a fost depus în Parlament în campania electorală a alegerilor prezidențiale din 2025, după ce Crin Antonescu le-a cerut liderilor coaliției care l-au susținut „să terminăm odată cu pensiile speciale din magistratură”.

Sursele Gândul au mai precizat că acest proiect va fi respins de Senat, miercuri, astfel încât să nu se suprapună cu reforma pensiilor magistraților anunțată de Guvernul Ilie Bolojan.

În acest sens, marți ar urma să aibă loc ședința Biroului Permanent al Senatului, la ora 17.00, urmând ca plen să fie organizat miercuri, în regim hibrid, cel mai probabil la ora 12.00, au mai precizat surse politice pentru Gândul.

Ce prevede proiectul care va fi respins

Proiectul de lege a trecut deja de Camera Deputaților, acolo unde a primit 259 de voturi pentru, unul împotrivă, 25 de abțineri, iar un deputat nu a votat.

Proiectul prevede, în esență, creșterea vârstei de pensionare a magistraților. În forma adoptată de Camera Deputaților, vârsta de pensionare ar fi urmat să crească direct la 65 de ani, începând cu 1 ianuarie 2026. De asemenea, s-ar fi putut pensiona la această vârstă doar magistrații care au o vechie de cel puțin 25 de ani numai în aceste funcții.

În forma adoptată de Camera Deputaților se mai preciza că magistrații „pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al  pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din suma netă corespunzătoare indemnizației de încadrare brute lunare avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”.

Proiectul mai prevedea și sancțiuni pentru cei care nu au îndeplinită vechimea necesară la împlinirea vârstei de pensionare.

De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații asistenți de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, de la Curtea Constituțională şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcții, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcții. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din suma netă corespunzătoare indemnizației de încadrare brute lunare avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, se arată în proiect.

Ce prevede proiectul Guvernului Bolojan

În ceea ce privește reforma anunțată de Ilie Bolojan, Guvernul vrea să ridice perioada vechimii în muncă necesară pensionării de la 25 la 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în funcții din justiție. Vârsta de pensionare este și în cazul acestei reforme tot 65 de ani.

În cee ace privește cuantumul pensiei, proiectul anunțat de Ilie Bolojan prevede că pensia de serviciu a magistraților nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcţie.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții

Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani

Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”

Citește și

LIVE UPDATE Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%: „Ministerele au o ultimă șansă”
13:11
Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%: „Ministerele au o ultimă șansă”
EXTERNE Macron spune că Putin și Zelenski s-ar putea întâlni „într-o ţară neutră” și propune ELVEȚIA
12:52
Macron spune că Putin și Zelenski s-ar putea întâlni „într-o ţară neutră” și propune ELVEȚIA
POLITICĂ Ilie Bolojan se pregătește să TAIE din PNRR: „Clarificăm proiectele care vor rămâne în program”
12:12
Ilie Bolojan se pregătește să TAIE din PNRR: „Clarificăm proiectele care vor rămâne în program”
POLITICĂ Cristian Tudor Popescu: „Bolojan încasează LOVITURI în plină figură, în vreme ce Nicușor Dan își conservă capitalul politic”
11:48
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan încasează LOVITURI în plină figură, în vreme ce Nicușor Dan își conservă capitalul politic”
POLITICĂ Nicușor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință
11:41
Nicușor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferință
EXTERNE De câte ori a spus Zelenski „mulțumesc” în Biroul Oval, după ce JD Vance l-a făcut NERECUNOSCĂTOR în februarie
11:25
De câte ori a spus Zelenski „mulțumesc” în Biroul Oval, după ce JD Vance l-a făcut NERECUNOSCĂTOR în februarie
Mediafax
Motivul pentru care familia Măruță a cerut ordin de protecție: hărțuitorul ar fi obsedat de Andra!
Digi24
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la voi, mâncăm tot!”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Accident neobișnuit pe A1. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de o mașină pe autostrada spre Pitești
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Evz.ro
Tragedii în teatru: cazuri celebre de actori care au murit în timpul spectacolelor
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
FOTO Călătoria continuă prin țară pentru Nicușor Dan și familia lui. Unde a mai fost în vizită președintele României, după ce a fost surprins la mănăstire: „Un vechi prieten şi susținător.”
RadioImpuls
Nicușor Dan, din nou în drumeție! Cum a fost surprins președintele României alături de familie, la Roșia Montană? Toți ochii au fost pe Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un cristal care „respiră” oxigen