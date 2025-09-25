Satul din România care strânge anual peste 100.000 de turiști. Peisajele sunt cele care îi atrag pe curioși

Anual peste 100.000 de turiști se înghesuie să viziteze un sat pitoresc din județul Alba. Deși toamna începe să își intre în drepturi, vizitatorii nu se tem de ploaie sau vânt. Ulițele din Rimetea sunt pline de oameni, iar casele și ulițele pietruite sunt cele care îl fac special.

An de an, turiști din toate colțurile României vin să viziteze satul de la poalele munților Piatra Secuiului. Motivele principale țin de aerul curat, liniștea, dar și peisajele uluitoare.

Satul din România care strânge peste 100.000 de turiști anual

„E prima dată când ajungem, dar am venit special să vizităm Rimetea. Am auzit lucruri foarte frumoase şi chiar nu am avut de pierdut”, a povestit o turistă.

„Am văzut pe Internet tot felul de peisaje, poze, clipuri şi am zis să încercăm. Oricum este o zonă foarte frumoasă. Nu e nici agitaţie, nu e nici linişte… e ce trebuie”, a adăugat un alt vizitator, potrivit Observator News.

Rimetea, desemnat Destinația Turistică a Anului 2025

Ca să se bucure de cât mai mulți vizitatori, agențiile de turism fac pe cât posibil să organizeze diverse activități.

„Foarte mulţi aleg să facă drumeţii în zonă, să meargă cu bicicletele şi weekend-ul e plin de turişti. Organizăm drumeţii, organizăm ture cu biciclete, avem şi biciclete de închiriat chiar şi biciclete electrice. Chiar şi rafting se mai poate face pentru cei care nu se tem de apa rece”, a transmis Inczer Zsuzsa, asociat TAT Rimetea.

Muzeul satului reprezintă un important punct de interes, acolo vizitatorii descoperă povestea satului, dar și obiceiurile cu care oamenii din zonă trăiesc. Rimetea a fost desemnat Destinația Turistică a Anului 2025 la categoria „Sat de poveste”.

