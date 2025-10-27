Prima pagină » Actualitate » Scandal cu împușcături în cartierul Militari. Cei patru bărbați care au provocat panică în Sectorul 6, REȚINUȚI. Procurorii cer arest preventiv

Mihai Tănase
27 oct. 2025, 09:36, Actualitate
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Cei patru bărbați implicați în incidentul armat care a avut loc duminică, în cartierul Militari din București, au fost prinși de polițiști. Potrivit surselor Gândul, aceștia au fost identificați pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și au fost reținuți pentru audieri.

Polițiștii au reușit să îi prindă pe indivizii implicați în scandalul cu focuri de armă din cartierul Militari, care a provocat panică în rândul locuitorilor din zona de vest a Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare Gândul, după mai multe ore de căutări și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, anchetatorii au identificat toți cei patru bărbați implicați în incident. Aceștia au fost reținuți și duși la audieri.

„La data de 27 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au reținut patru bărbați, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice. În cauză se efectuează cercetări și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Cum a pornit scandalul din Militari

„În fapt, la data de 26 octombrie 2025, polițiști din cadrul Secției 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 6, s-au auzit mai multe focuri de armă. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Mai multe echipaje din cadrul Poliției Sectorului 6 au demarat de îndată activitățile specifice în vederea identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei”, se mai arată în comunicatul Poliției.

Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, doi bărbați, de 27, respectiv 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alți doi, de 28, respectiv 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la nivelul a două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care a tras a fost agresat fizic de cei cu care se certase, iar arma i-a fost luată. Cei implicați au fugit apoi de la fața locului cu autoturismul aparținând bărbatului de 27 de ani, însă au fost localizați în scurt timp de polițiști.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 octombrie 2025, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii de la Secția 20 s-au deplasat imediat la fața locului, unde au confirmat că s-au tras focuri de armă și au găsit o mașină cu luneta spartă.

Din probele administrate până în prezent, anchetatorii suspectează că arma folosită ar fi fost una de tip airsoft. După incident, bărbatul care a tras ar fi părăsit zona cu mașina prietenului său, cel cu care venise la locul conflictului.

Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați procurorilor, care vor decide dacă vor fi plasați în arest preventiv.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept.

