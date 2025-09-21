Prima pagină » Actualitate » Acuzații grave între conducerea Muzeului București și organizatorul „ArtSafari”: Directorul MMB: „Palatul Dacia este ocupat abuziv”

Nicolae Oprea
21 sept. 2025, 11:20, Actualitate
Dan Pîrvulescu, director adjunct al Muzeului Municipiului București (MMB), acuză organizatorul expoziției ArtSafari că ar ocupa „abuziv” Palatul Dacia din Centrul Istoric al Capitalei, acolo unde nu ar plăti chirie. La rândul ei, asociația care organizează ArtSafari a făcut o sesizare către primăria generală prin care îi acuză pe directorul adjunct și pe managerul muzeului de „discriminare” sau „exces de putere”.

„De cinci ani, ArtSafari ocupă abuziv Palatul Dacia, clădire-fanion a Centrului Istoric, aparținând Muzeului Municipiului București. În acest timp, MMB este obligat să plătească lunar chirii considerabile (175000 lei/lună) pentru a depozita patrimoniul Pinacotecii, în timp ce ArtSafari își umflă conturile folosind o clădire a statului, fără să achite niciun fel de chirie. Inițial trebuia să fie un sezon, între timp s-au făcut cinci ani plini de ediții. Să ne aducem aminte de situația cu chiriile de la Ministerul Economiei, devoalată în presă acum două luni”, a scris Dan Pîrvulescu pe pagina sa de Facebook.

Directorul adjunct al MMB mai spune că cei care organizează ArtSafari ar face presiuni către primăria Capitalei privind demiterea sa.

Conducerea muzeului, acuzată de exces de putere

„De aproximativ doi ani, sub presiuni uriașe, de multe ori cu sabia demiterii deasupra capului, conducerea MMB face eforturi pentru a elibera Palatul Dacia, astfel încât imobilul să poată intra în proces de restaurare – apărând, în mod legitim, interesul statului și al patrimoniului public.
Între timp, mercenarii plătiți de ArtSafari fac presiuni asupra Primăriei Municipiului București, cerând demiterea conducerii MMB. Asta, în timp ce scormonesc în viața noastră personală, până acolo încât am ajuns să ne uităm în stânga și în dreapta atunci când ieșim pe stradă. Un exemplu este solicitarea atașată. Dragi reprezentanți ai ArtSafari, de acum totul va fi transparent și public, iar aceste aspecte vor fi clarificate inclusiv prin parchete.
Evident, acuzațiile formulate în sesizarea transmisă sunt nefondate și calomnioase. Însă asemenea demersuri îi vor costa, în final, pe cei care au ales să fabrice asemenea denunțuri.
Sesizarea a fost primită ieri la finalul celei de-a XI-a ediții a SCAN, una dintre cele mai reușite manifestări naționale de acest gen”, a mai scris Pîrvulescu.

În documentele postate de directorul adjunct al MMB reiese că asociația care organizează ArtSafari îi acuză pe Pîrvulescu și pe managerul MMB, Adrian Majaru, de: încălcarea principiului loialității / existența unor conflicte de interese, conduită discriminatorie, abuz de funcție și exces de putere.

