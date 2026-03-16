Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul

16 mart. 2026, 13:21, Actualitate

Scandal la Oradea, muncitorii s-au pus pe treabă și au curățat lună stațiile de tramvai. Clipul postat de ei pe online le-a dat de gândit oamenilor care au comentat că este făcut cu inteligența artificială. Pentru a pune capăt controverselor, angajații au ieșit din nou pe traseu și au arătat că totul este cât se poate de real.

Videoclip realizat cu AI, care a stârnit revoltă în jurul orădenilor

Videoclipul postat de muncitorii orădeni a devenit rapid subiect de dezbatere în online. În imagini, stațiile de transport în comun păreau curățate impecabil, însă unii utilizatori au găsit o explicație mult mai simplă, inteligența artificială.

Ca să le arate că se înșală, operatorul de transport public și-a scos oamenii pe teren.

Ce spun călătorii despre această inițiativă

Deși nu sunt tocmai mulțumiți de starea obișnuită a tramvaielor, călătorii nu pot decât să se bucure de inițiativă.

„Foarte curate, înainte miroseau foarte urât, acum arată super bine”

„Tramvaiele ar fi bine să fie spălate geamurile de multe ori, uneori sunt chiar destul de murdare. Cum arată refugiile de tramvai, sunt curate? Dacă se spală, da.”, spun călătorii potrivit Kanal D.

În ceea ce privește controversa din jurul videoclipului postat pe Instagram, societatea de transport local a recunoscut folosirea AI, însă nu pentru a falsifica conținutul video

„Ei și-au dorit ca imaginile respective să le dea un pic de viață să le anime un pic, și pe baza imaginilor, colegii mei care spălau, ei au creat un clip cu AI în mișcare. Cetățenii îi văd pe colegii mei la lucru.” Marius Nicoruț, director tehnic OTL Oradea, pentru sursa citată.

Angajații urmează să repare și părțile metalice ale stațiilor care au ruginit din cauza ploilor și a ninsorilor.

