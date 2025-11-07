Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților

Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii CCR au stabilit, că în cauza de față, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, dar nu a așteptat timp de 30 de zile avizul CSM.

CCR a publicat astăzi motivarea deciziei de neconstituționalitate pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Motivarea vine după aproape trei săptămâni de la decizia judecătorilor Curții. Legea pe care guvernul și-a asumat răspunderea a fost declarată neconstituțională prin votul a 5 judecători, care au considerat că lipsa avizului CSM, pe care guvernul l-a cerut încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție.

„Ca atare, Curtea observă că noua reformă a pensiilor de serviciu nu aduce în discuție un element aleatoriu, ci promovează o soluție legislativă mai restrictivă sub aspectul condițiilor ce trebuie întrunite pentru a beneficia de pensia de serviciu, precum Legea nr.282/2023, care, la rândul său, a promovat o viziune mai restrictivă în privința accesării pensiei de serviciu. Având în vedere cele expuse, se constată că legea criticată a fost adoptată pentru corectarea inechităților existente în domeniul pensiilor de serviciu din sistemul justiției, nu promovează soluții legislative aleatorii, ci racordate la realitatea socială și financiară a țării, iar soluțiile legislative reglementate au o structură, o concepție și un scop concordante. Prin urmare, legea criticată nu încalcă principiul securității juridice [art.1 alin.(5) din Constituție]”, se arată în motivarea CCR.

