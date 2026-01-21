Prima pagină » Știri externe » Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus

21 ian. 2026, 18:07, Știri externe
Vladimir Putin a primit un nou proiect de pace la începutul lunii ianuarie, convenit între Ucraina și partenerii săi europeni, anunță Bloomberg. Acesta a fost transmis în mod neoficial prin intermediul asistentului președintelui rus, Kirill Dmitriev, pentru a fi analizat înainte de întâlnirea oficială cu emisarii americani.

Emisarii lui Trump merg joi la Moscova

Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner vor merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. „Rușii ne-au invitat să venim, iar aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a declarant Witkoff într-un interviu acordat pentru Bloomberg la Davos. Întâlnirea a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov.

Steve Witkoff s-a întâlnit săptămâna aceasta cu trimisul rus Kirill Dimitriev în marja Forumului Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre acordul de pace în 20 de puncta susținut de Washington. Aceste discuții au urmat celor purtate de oficialii ucraineni în Statele Unite, în weekend-ul trecut.

Zelenski nu participă la Davos din cauza escaladării crizei energetice

Echipa lui Volodimir Zelenski a anunțat inițiat că președintele ucrainean nu va participa la Forumul de la Davos din cauza escaladării crizei energetice din Ucraina, cauzată de atacurile aeriene rusești. Kievul a declarat că propunerea de pace, elaborată în urma unei serii de discuții între oficiali ucraineni și occidentali, este „gata în proporție de 90%”, chiar dacă unele dintre cele mai controversate puncte, cum ar fi soarta regiunii Donbas parțial ocupate, rămân nerezolvate.

Cu toate acestea, Donald Trump a anunțat la Davos că se va întâlni cu Zelenski

„Mă voi întâlni cu Zelenski mai târziu în această seară, Cred că au ajuns la un punct în care se pot pune de acord și pot încheia o înțelegere. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști – dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști”, a afirmat președintele american la Davos.

