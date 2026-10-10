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Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”

Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată
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Scandalul între ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și șefa ANM, Elena Mateescu, se amplifică, după acuzațiile de cheltuili ilegale la instituția de stat care se ocupă cu prognoza vremii. Cele două s-au contrat, în direct, la TV.

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Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, sâmbătă, neregulile descoperite de Corpul Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat la ANM, în urmă cu câteva săptămâni.

„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de de lei bucata. Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției”, a spus Buzoianu.

În direct la Antena 3 CNN, șefa ANM a spus că nu se consideră vinovată:

„Am luat act de raportul Corpului de Control prezentat de Diana Buzoinau. La momentul în care primele documente au fost depuse la dispoziţie, am declanşat un audit intern. Raportul preliminar a stat şi la baza depunerii unei sesizări la Poliţie.

Am arătat toleranţă zero faţă de ce am descoperit la primele documente. Mai multe informaţii nu pot da pentru că e o anchetă în desfăşurare, pe care o voi respecta.

(n.r. – vă veţi da demisia?) Nu mă consider vinovată în acest sens, am manifestat toleranţă zero faţă de aceste aspecte”, a spus Elena Mateescu, potrivit Antena 3 CNN.

De cealaltă parte, Diana Buzoianu a acuzat-o pe Elena Mateescu că și-ar acoperi subordonații.

„Doamna Mateescu este absolut ridicol. Dvs. nu aţi arătat deloc toleranţă. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei.

Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat în subordinea dvs, nu e fraudă. Ştiţi foarte bine că avem facturi care au fost semnate de funcţionari din subordinea dvs. Ştiţi foarte clar, acest control a venit după avertizări de integritate.

Noi o să ieşim în fiecare zi cu concluzii. Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani. Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-au cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum.

Eu personal v-am întrebat cum întrebat cum este posibil. Am întrebat-o de ce şi-a dat demisia jumătate din departamentul Achiziţii.

Când se cumpără sutiene de lux, nu mai simt nevoia să vă întreb. Datele şi achiziţiile care s-au făcut arată milioane de lei care s-au cheltuit ilegal. Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene”.

La final, Elena Mateescu a susținut din nou că a aflat despre aceste lucruri, odată cu controlul.

„Aşa cum v-am spus, am făcut sesizarea din august, aşteptăm măsurile organelor competente. N-am descoperit, când a venit Corpul de Control am văzut primele documente şi am acţionat în consecinţă”.

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