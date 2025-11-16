Prima pagină » Actualitate » Scenă controversată la Ateneu. Coristă surprinsă cu mască, în plin spectacol. Imaginea a fost postată de Viorel Cataramă și a stârnit valuri de reacții

16 nov. 2025, 17:33, Actualitate
Un gest neobișnuit a stârnit discuții în mediul cultural din București. O coristă a „Orchestrei și Corului Filarmonicii George Enescu”, a apărut pe scenă, la Ateneul Român, purtând mască medicală în timpul reprezentației.

Situația a atras atenția omului de afaceri  Viorel Cataramă, care a ironizat gestul pe pagina sa de Facebook. În imaginea postată de fostul senator PNL, membrii corului apar în ținută de scenă, iar în mijlocul ansamblului se află corista cu mască.

„Vineri seara, la Ateneul Român, orchestra și corul Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Robert Trevino (impecabil) au interpretat monumentala Simfonie nr. 3 de Gustav Mahler.

Ca o curiozitate, una dintre coriste a cântat cu mască!

Să ne pregătim oare s-o vedem pe Gilda cântând «Caro Nome» în Rigoletto cu mască?”, a comentat fostul senator.

„Cântatul cu mască este o problemă”

Contactat de Gândul, Viorel Cataramă a spus că „a semnalat o situație care poate duce la alterarea actului de cultură”.

„Am semnalat o situație de fapt și am văzut că cei care se pricep, adică mai multe persoane care au cântat în cor, au semnalat faptul în comentarii că nu e un lucru recomandat, nu face bine nici celor din jur și nici persoanei respective. Tot în acea postare am semnalat faptul că, săptămână de săptămână, există un violonist în formație care cântă cu mască. Interpretarea nu este afectată de purtarea măștii. Deci, practic, în cazul coristei, din comentariile unora de specialitate, reiese că interpretarea muzicală cu mască este o problemă”, a declarat omul de afaceri, pentru Gândul.

Fostul senator Viorel Cataramă

El a precizat că nu este împotriva purtării măștii medicale de către „persoane vulnerabile sau mai puțin vulnerabile sau indiferent din ce motiv”.

„Eu nu sunt împotriva purtării măștii, nu comentez acest aspect, drept pentru care n-am zis nimic niciodată de cei din orchestră care folosesc măști. Problema e că folosirea măștii într-un context în care dăunează atât persoane respective, cât și celor din jur, aia e o chestiune care trebuie totuși discutată și trebuie obținute avize și opinii a unor persoane specializate, ceea ce am făcut eu”, a adăugat Viorel Cataramă.

