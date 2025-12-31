Un bărbat a fost surprins miercuri dimineață în timp ce se dădea cu placa pe lacul Herăstrău, deși zona era semnalizată clar cu avertismente care interzic accesul pe lac.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, când temperaturile au coborât până la aproximativ minus cinci grade Celsius, favorizând formarea unui strat de gheață la suprafața lacului. Cu toate acestea, stratul nu este considerat sigur, iar autoritățile avertizează constant că accesul pe lacurile din Capitală este periculos.

Un bărbat vâslește pe o placă la minus cinci grade, în lacul Herăstrău din Capitală

În imaginile filmate se vede cum bărbatul intră pe lac cu o placă și se deplasează, cu greu, pe gheață.

