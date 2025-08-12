Prima pagină » Actualitate » Scene șocante în Bacău. Femeie bătută de soț pe stradă, cu PARUL, pentru că a spart un borcan

Scene șocante în Bacău. Femeie bătută de soț pe stradă, cu PARUL, pentru că a spart un borcan

12 aug. 2025, 16:42, Actualitate
Scene șocante în Bacău. Femeie bătută de soț pe stradă, cu PARUL, pentru că a spart un borcan

Un bărbat în vârstă de 52 de ani din Bacău, acuzat că și-a bătut soția cu parul, a fost arestat pentru violență în familie. Anchetatorii au ca probă o înregistrare video care surprinde atacul asupra femeii.

Filmarea a fost făcută de un vecin și surprinde momentul în care individul furios se năpustește, înarmat cu un par, asupra soției sale, care se află pe drum. Bărbatul de 52 de ani a urmărit-o de acasă, deoarece victima spărsese, din greșeală, un borcan.

Omul a postat apoi înregistrarea pe o pagină a unui site, iar imaginile le-au atras atenția polițiștilor. Ei au pornit pe fir și au ajuns acasă la victimă. Dar femeia nu depusese nicio plângere după ce a fost agresată, nici chiar când agenții au ajuns la ea nu a vrut să dea vreo declarație.

Pe baza imaginilor și a declarațiilor martorilor, polițiștii l-au reținut pe individul din Bacău pentru violență în familie, iar un judecător a decis arestarea sa.

Specialiștii susțin că, în multe cazuri, victimele agresiunilor nu au curajul să depună plângere, deoarce impart locuința cu agresorul și nu unde să caute adăpost. Dar aceștia pot fi îndepărtați din locuință, în baza unui ordin de protecție, în vre,e ce victima poate găsi soluții.

