Mara Răducanu
19 sept. 2025, 17:01, Actualitate
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp, încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița, după cum au precizat surse în exclusivitate pentru Mediafax.

Atât Karoly Borbely, cât şi Marian Fetița se aflau la jumătatea mandatelor de CEO, respectiv, CFO, iar sursele citate arată că ”presiunea creată de neîndeplinirea jalonului 121 privind guvernanta corporativă a forțat demiterea acestora.”

În perioada următoare, Hidroelectrica va avea o conducere interimară, ceea ce ar putea pune în dificultate cea mai profitabilă companie a statului.

Sursele citate au mai precizat pentru Mediafax că ”este probabil ca deciziile de business și prețul acțiunilor companiei să fie afectate întrucât piețele bursiere reacționează foarte rapid la schimbările intempestive. Investitorii doresc predictibilitate, consecvență în implementarea planurilor de investiții și stabilitate la nivelul conducerilor executive”.

Ce declara Karoly Borbely în urmă cu câteva zile

În urmă cu două zile, Karoly Borbely prezenta direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei, subliniind importanța investițiilor în diversificarea surselor de energie și modernizarea capacităților existente.

La peste doi ani de la listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București, Borbely a rememorat etapele pregătirii acestui moment, când a deținut funcția de președinte al Comitetului de IPO. Acesta a subliniat că, din poziția de membru al echipei executive, are acum rolul de a pune în aplicare planul de business asumat odată cu listarea companiei.

„Pentru o companie listată, transparența, profesionalismul, încrederea, consecvența în implementarea planului de business, consolidarea și adaptarea la condițiile de piață sunt esențiale pentru a crește valoarea adăugată a acțiunilor. S-a reușit o listare istorică, bazată pe încrederea echipei care a prezentat planul de business”, a declarat Karoly Borbely.

Karoly Borbely recunoaștea că Hidroelectrica s-a confruntat în ultimii doi ani cu provocări legate de hidraulicitatea scăzută, însă a subliniat că potențialul companiei este unul remarcabil în zona de furnizare atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei non-casnici.

În perioada 2023–2025, Hidroelectrica a înregistrat progrese importante și în zona financiar-contabilă

Printre acestea se numără optimizarea proceselor de raportare financiară prin implementarea unui calendar mai riguros de închidere și raportare a situațiilor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL. Măsura a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor.

Prin valorificarea eficientă a resurselor financiare, compania a generat venituri de 0,51 miliarde lei, confirmând o administrare prudentă a lichidităților. În aceeași perioadă, Hidroelectrica a distribuit dividende de 7,95 miliarde lei aferente anilor 2023 și 2024, subliniind angajamentul față de acționari.

Compania a avut și un aport fiscal semnificativ, achitând taxe și impozite de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024, până în iunie 2025. Totodată, a elaborat o strategie de atragere de resurse externe pentru finanțarea proiectelor de investiții, vizând obținerea unui miliard de euro în perioada 2026–2027.

OMV Petrom a detronat Hidroelectrica pe Bursă

În ziua în care compania s-a despărțit de CEO-ul Karoly Borbely și de CFO-ul Marian Fetița, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica în privința capitalizării bursiere, recâștigând titlul de cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro deținea această poziție (AFLĂ DETALII AICI!). Cu toate acestea, indicatorii financiari ai Hidroeletrica arată că a fost generat un randament al dividendului de aproximativ 8%, iar prețul acțiunii a rămas stabil la 122 lei în ultimul an.

Cifra de afaceri a companiei în 2024: 10.3 miliarde lei
Profitul net: 3.2 miliarde lei
Producția: 13.9 TWH

