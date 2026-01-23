Prima pagină » Actualitate » Schimbarea de la Bruxelles care afectează și șoferii din România. Ce trebuie să știi despre permisul de conducere categoria B

Schimbarea de la Bruxelles care afectează și șoferii din România. Ce trebuie să știi despre permisul de conducere categoria B

Se pregătește una dintre cele mai importante modificări din ultimele decenii pentru șoferii care au permis de conducere categoria B.

O directivă europeană care are în vedere permisele auto, adoptată la finalul lunii septembrie 2025, vine ca o reacție pentru transformările din ultima vreme din industria auto, în special creșterea accelerată a numărului de mașini electrice și cu propulsie alternativă, relatează Playtech.

Schimbarea are legătură cu limita maximă de greutate admisă pentru mașinile care se pot conduce cu permis categoria B.

Regulile actuale care sunt potrivite pentru o epocă dominată de motoare clasice nu mai sunt conforme cu realitatea din zilele noastre. Acum bateriile, sistemele electric și echipamentele moderne suplimentare adaugă în plus sute de kilograme mașinilor moderne.

Ce limită de greutate pot avea vehiculele conduse de șoferii cu permis categoria B

Potrivit noilor prevederi, șoferii vor putea conduce mașini cu o masă totală de până la 4.250 de kilograme, față de cea actuală care este de 3.500 de kilograme. Modificarea se aplică în special pentru modelele electrice, cele cu alimentare cu hidrogen sau gaz, dar și autocaravenelor sau furgonetelor moderne, care au devenit semnificativ mai grele decât modelele tradiționale.

Acest nou regulament va scuti șoferii de problema legată de faptul că nu puteau conduce un autovehicul cu câteva sute de kilograme în plus dacă nu dețineau categoria C1, deși acele mașini nu erau camioane în sensul clasic.

Condiții pentru a conduce o mașină cu greutate mai mare cu categoria B

Totuși, limita de 4,25 tone nu se aplică automat tuturor deținătorilor de permis B. Directiva prevede condiții clare: șoferul trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență și să urmeze un program de instruire suplimentară.

