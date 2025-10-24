Prima pagină » Actualitate » SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești

SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești

24 oct. 2025, 12:43
SCHIMBĂRI în Codul Rutier din România. Care sunt noile abateri pentru care riști să fii sancționat și ce amenzi poți să primești
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește cea mai amplă actualizare a Codului Rutier din ultimul deceniu, printre modificările propuse aflându-se și introducerea conceptului de „viteză medie”. Aceasta reprezintă un sistem automat de măsurare a vitezei pe tronsoane de drum, care va permite sancționarea șoferilor fără a mai fi nevoie de oprirea în trafic.

Prin acest proiect, aflat în consultare publică, autoritățile încearcă să treacă de la modelul clasic al „radarului de moment” la un control constant al comportamentului rutier, scrie Playtech.

Cum funcționează conceptul de „viteză medie”

Viteza medie se calculează automat pe baza timpului necesar pentru a parcurge un tronson între două camere fixe sau mobile.

Așadar, dacă o mașină parcurge distanța dintre punctul A și punctul B într-un timp mai scurt decât cel corespunzător limitei legale, sistemul e-SIGUR înregistrează automat abaterea și transmite datele către Centrul Național de Monitorizare

Spre deosebire de radarele clasice, care surprind viteza doar într-un punct izolat, sistemul de viteză medie analizează comportamentul pe o distanță reală, eliminând astfel posibilitatea ca șoferii să frâneze doar în apropierea unui radar.

Acest tip de monitorizare este deja folosit în Europa, în țări precum Austria, Spania, Olanda sau Bulgaria, cu rezultate dovedite în reducerea accidentelor grave pe autostrăzi și drumuri naționale, potrivit sursei citate.

Dacă viteza medie depășește limita legală, amenda se aplică automat, fără ca șoferul să fie oprit, iar procesul-verbal va fi transmis electronic prin platforma digitală HUB, iar conducătorul auto va putea vizualiza fotografiile și datele de constatare direct online.

Care sunt amenzile, în acest caz

Măsura va fi valabilă pe autostrăzi, drumuri expres și segmente aglomerate de drum național, în timp ce nivelul sancțiunii va fi același ca în cazul depășirii vitezei măsurate cu radarul convențional – între 580 și 2.900 de lei, în funcție de abatere și de categoria drumului.

Iar, pe lângă amendă, conducătorii auto pot primi și puncte de penalizare, conform pragurilor prevăzute de Codul Rutier.

Autoritățile susțin că noul sistem are rolul de a descuraja depășirile repetate ale vitezei și de a promova un comportament constant și preventiv la volan.

În același timp, procesarea automată a datelor va reduce numărul de intervenții directe ale polițiștilor rutieri, degrevându-i de sarcini administrative.

Prin noile măsuri, Ministerul Afacerilor Interne speră să reducă drastic accidentele provocate de viteză excesivă, care rămâne principalul factor al tragediilor din trafic.

Sistemul e-SIGUR și calculul vitezei medii nu vor elimina complet abaterile, dar vor aduce un control mai echitabil, transparent și constant asupra traficului din România.

Conform datelor oficiale, în 2024, peste 1.400 de persoane au murit pe șoselele din România, iar alte 3.200 au fost grav rănite.

Anul acesta, numărul victimelor a scăzut ușor, dar țara noastră încă rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră.

