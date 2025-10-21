Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii

Polițiștii pot aplica amenzi mari șoferilor care folosesc luminile autoturismelor în mod neregulamentar. Potrivit Codului Rutier, șoferilor nu le este permis să folosească luminile de avarii în mod greșit sau abuziv.

Inclusiv șoferii care dau flash-uri sau claxonează alți șoferi sau pietoni în trafic riscă să ia amendă. Oprirea neregulamentară cu luminile de avarie pornite atrage o amendă între 810 și 1.012,5 lei, scrie Capital.ro.

3 puncte amendă pentru flash-uri

Și șoferii care folosesc semnale luminoase de fază lungă pentru a transmite mesaje altor șoferi (de exemplu: prezența unor polițiști). Cei care folosesc incorect flash-urile vor fi penalizați cu 2-3 puncte-amendă.

Luminile de avarie sunt aprinse numai în timpul manevrelor de parcare sau mers înapoi. Mai este indicat să fie aprinse doar pe durata ambuteiajelor, de către ultimul autoturism din coloană, pentru a avertiza șoferii din spate asupra opririi.

Înjurăturile la volan atrag amenzi de peste 3.000 de lei

De asemenea, șoferii care înjură, jignesc sau comit gesturi obscene la adresa altor șoferi sau pietoni riscă amenzi de peste 3.000 de lei.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte: săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, injurii sau expresii jignitoare participanţilor la trafic”,

Șoferii agresivi riscă să piardă permisul de conducere. Sunt sancționabile și:

schimbarea repetată a benzilor pentru depășirea coloanelor;

întoarcerea cu frâna de mână;

plecarea bruscă de pe loc, cu patinarea roților;

mersul prea aproape de alte vehicule sau frânarea bruscă;

folosirea excesivă a flash-urilor ori a claxonului pentru intimidare;

circulația cu o roată pe drum (moto/moped);

mersul înapoi pentru intimidarea altor șoferi;

derapajul controlat intenționat;

accelerarea zgomotoasă a motorului pentru a deranja.

Sursa Foto: Envato / Facebook – Poliția Română

