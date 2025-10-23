Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat schimbări importante în Codul Rutier, ele vizează simplificarea modului de aplicare a sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară. Începând cu 2025, amenda va fi dată direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare și fără necesitatea identificării șoferului care a comis abaterea. Noua regulă va elimina birocrația, va scurta timpul de aplicare a sancțiunilor și modifică responsabilitatea judiciară în astfel de cazuri.

Proiectul urmărește să eficientizeze procedura prin care Poliția Rutieră sau autoritățile locale constată o parcare ilegală. Potrivit secretarului de stat Bogdan Despescu, noile prevederi vor simplifica întreg procesul administrativ, care în prezent poate dura chiar și câteva luni.

Cine plătește, de fapt, amenda pentru parcare ilegală

În varianta actuală a Codului Rutier, sancționarea unei parcări ilegale implică mai multe etape: identificarea conducătorului auto, comunicarea scrisă către proprietar pentru a furniza datele șoferului, apoi trimiterea prin poștă a procesului-verbal. Proprietarul are la dispoziție cinci zile pentru a răspunde, iar refuzul de a furniza informațiile duce la o nouă procedură administrativă, ceea ce prelungește aplicarea sancțiunii cu săptămâni sau chiar luni.

Prin noile reguli, birocrația va fi complet eliminată. În cazul în care mașina este parcată neregulamentar, iar conducătorul auto nu se află la fața locului, amenda nu va mai fi emisă pe numele șoferului, ci direct pe numele proprietarului mașinii. În același timp, se renunță la acordarea punctelor de penalizare, ele fiind considerate inutile în absența identificării exacte a conducătorului.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul. Eliminăm și punctele de penalizare din prezent”, a declarat chestorul general Bogdan Despescu.

Proiectul urmează să fie supus dezbaterii publice înainte de adoptarea oficială de către Guvern. Ulterior, după publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor intra în vigoare în toate localitățile din țară.

Până atunci, rămâne valabilă legislația actuală, care obligă proprietarii să declare cine a condus mașina la momentul abaterii, procedură ce poate fi evitată odată cu aplicarea noilor prevederi.

