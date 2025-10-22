Prima pagină » Actualitate » Codul Rutier 2025: Amenzi de 600 de lei pentru cine nu respectă aceste reguli la trecerile de pietoni

22 oct. 2025, 09:29, Actualitate
Traversarea pe trecerea de pietoni pare pentru mulți o acțiune banală, însă Codul Rutier tratează cu aceeași seriozitate atât comportamentul șoferilor, cât și pe cel al pietonilor în astfel de situații. Atât conducătorii auto, cât și cei care traversează strada pot primi amenzi usturătoare dacă nu respectă regulile, iar valorile actualizate din 2025 aduc sancțiuni care pot depăși 600 de lei pentru pietoni și 1.600 de lei pentru șoferii care nu acordă prioritate.

Noile reglementări din Codul Rutier privind trecerile de pietoni

Noile precizări din legislație clarifică modul în care trebuie să se comporte fiecare în parte în apropierea trecerilor de pietoni, pentru a preveni accidentele. O statistică de la Poliția Rutieră arată că trecerile de pietoni rămân printre cele mai periculoase locuri din trafic, în special din cauza neatenției din ambele părți.

Codul Rutier spune clar: pietonii au prioritate doar când traversează pe treceri marcate, nesemaforizate, sau la culoarea verde a semaforului dedicat. În lipsa unei treceri, în localități se poate trece pe la colțul străzii, dar niciodată prin locuri nepermise. Traversarea trebuie făcută perpendicular pe drum, fără opriri inutile ori întoarceri în mijlocul carosabilului.

Un detaliu important care adesea este confundat în spațiul public este ritmul de deplasare: legea nu impune „un ritm alert”, ci doar interzice zăbovirea nejustificată. Cu alte cuvinte, nu ești obligat să alergi, dar nici să încetinești intenționat. Pietonii care încalcă aceste reguli riscă între două și trei puncte-amendă, adică între 405 și 607,5 lei, conform noii valori a punctului de amendă stabilite pentru 2025.

În plus, dacă o persoană este surprinsă și accidentată în timp ce traversează neregulamentar sau la culoarea roșie a semaforului, răspunderea îi revine integral, atâta timp cât șoferul a respectat toate prevederile legale.

Obligațiile șoferilor la trecerile de pietoni

Șoferii, la rândul lor, trebuie să acorde prioritate pietonilor care traversează regulamentar, prin loc special amenajat și semnalizat sau la semaforul verde. Obligația se aplică doar pietonilor aflați pe sensul de mers al vehiculului, dar include și persoanele care urcă sau care coboară din tramvai, dacă acesta staționează fără refugiu.

Legea interzice oprirea voluntară pe trecere sau la mai puțin de 25 de metri înainte ori după aceasta, precum și întoarcerea sau depășirea unui alt vehicul aflat pe marcajul pietonal. De asemenea, viteza trebuie adaptată la condițiile zonei: maximum 30 km/h în localități și 50 km/h în afara lor, în dreptul trecerilor nesemaforizate, dacă pietonii se află în apropiere și par că intenționează să traverseze.

