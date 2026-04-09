Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu

Fostul mare fotbalist Liţă Dumitru a postat un mesaj emoționant despre Mircea Lucescu, bunul său prieten care a decedat marți, la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri la cimitirul Bellu cu onoruri militare. Trupul neînsuflețit se află la Arena Națională, unde cei care doresc îi pot aduce un omagiu și azi, porțile stadionului fiind deschise până la ora 20:00.

„La o zi după tine, Mircea…Nici acum nu-mi vine să cred! Parcă refuz să accept că nu mai eşti… că nu mai pot pune mâna pe telefon să te sun, să mai schimbăm o vorbă despre fotbal, despre viaţă, despre „ce mai facem noi”. Să îţi aud vocea : „Lită, ce mai faci?” A trecut doar o zi… N-am putut să mă adun. Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine. Pentru că nu am pierdut doar un nume uriaş al fotbalului. Am pierdut un om drag. Am pierdut un prieten. Pentru lume ai fost Mircea Lucescu — unul dintre cei mai mari antrenori, un simbol, un om care a dus fotbalul românesc peste tot în lume. Pentru mine… ai fost Mircea. Omul cu care am împărţit generaţii, amintiri, gânduri, contraziceri şi momente care nu se văd în statistici, dar care rămân pentru totdeauna. Am vorbit cu tine acum o săptămână…cine s-ar fi gândit că aceea avea să fie ultima oară? Am vorbit despre meciuri, despre baraj, despre lucruri care pentru noi erau fireşti.

Doamne, dacă ştiam că e ultima oară, nu închideam telefonul. Mai spuneam ceva. Orice. Sau poate nu spuneam nimic… doar te ascultam. Dar acum… a rămas doar liniştea. Imi vin în minte momentele noastre, discuţiile, felul în care vedeai fotbalul… mereu cu un pas înainte. Erai ambiţios, încăpăţânat în sensul bun, voiai mereu mai mult. Pentru tine nu exista „destul”. Tu nu ştiai să trăieşti altfel decât intens. Fotbalul nu era o meserie pentru tine. Era viaţa ta. Respiraţia ta. Şi poate că tocmai asta… te-a şi consumat. Mi-ai fost rival, mi-ai fost coleg, dar mai ales mi-ai fost prieten. Într-o lume în care puţini rămân aproape, tu ai rămas.

E o ruptură pe care o simt adânc. Ca şi cum o parte din mine, din generaţia noastră, din tot ce am fost… a plecat odată cu tine. Drum lin, prieten drag! Să te ierte Dumnezeu şi să te odihnească în pace! Iar eu… eu rămân cu amintirile. Şi cu dorul care nu va trece niciodată!”, a scris Liţă Dumitru pe pagina sa de Facebook.

